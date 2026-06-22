Đề xuất hệ số K = 1 để giảm gánh nặng tài chính

Khu vực đô thị tại phường An Khánh, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đó, TS Phạm Viết Thuận đề xuất áp dụng hệ số K = 1 đối với các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất và tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất (trừ trường hợp chuyển nhượng nhà đất).

Việc áp dụng hệ số K = 1 sẽ giúp nghĩa vụ tài chính về đất đai tiệm cận hơn với giá trị thực tế của thị trường, hạn chế tình trạng "cào bằng" hoặc áp dụng hệ số nhân quá cao, qua đó tránh đẩy chi phí đầu vào lên mức rủi ro và có thể tạo áp lực lạm phát. Trong khi đó, trường hợp hệ số K > 1 chỉ nên áp dụng có chọn lọc đối với các khu vực quy hoạch TOD có mật độ sử dụng đất cao hoặc các khu đô thị thương mại cao cấp đạt chuẩn quốc tế.

Về lý do đề xuất, TS Phạm Viết Thuận cho rằng, bảng giá đất hiện hành tại nhiều khu vực đã được điều chỉnh lên mức cao. Nếu tiếp tục áp dụng tư duy "hệ số K luôn lớn hơn 1" sẽ khiến chi phí sử dụng đất tăng mạnh, tạo áp lực lớn cho người dân và ảnh hưởng dòng tiền doanh nghiệp. Đồng thời, việc tăng hệ số K cũng khó đạt mục tiêu phát triển nhà ở cho thuê, do giá thuê có nguy cơ vượt quá thu nhập bình quân (khoảng 8,6 triệu đồng/tháng).

Trong khi đó, nếu hệ số K = 1, sẽ giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc tiếp cận mặt bằng sản xuất, khơi thông nguồn vốn đầu tư, từ đó góp phần duy trì việc làm và ổn định an sinh xã hội.

Cũng theo TS Phạm Viết Thuận, qua rà soát nội dung dự thảo bảng hệ số K do Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đề xuất, trên thực tế một số hệ số K còn cao hơn giá đất đang giao dịch, có khu vực tăng tới 259% so với đầu năm 2026. Ông cho rằng, mức điều chỉnh này trong bối cảnh bảng giá đất xây dựng lần đầu năm 2026 cũng đã được tư vấn xây dựng trên cơ sở khảo sát giá thị trường, là biên độ tăng bất thường.

THANH HIỀN