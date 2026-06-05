TPHCM có 9.434 cơ sở nhà, đất công được giữ lại tiếp tục sử dụng

UBND TPHCM vừa có văn bản báo cáo Bộ Nội vụ kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 08 của Thủ tướng về tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Cán bộ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: THANH HIỀN

Theo đó, khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, TPHCM có tổng số 9.819 cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Hiện thành phố có 9.434 cơ sở nhà, đất được giữ lại tiếp tục sử dụng, trong đó có 6.454 cơ sở nhà, đất tại khu vực TPHCM trước đây; 1.553 cơ sở nhà, đất khu vực Bình Dương và 1.427 cơ sở nhà, đất khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo báo cáo, có 370 cơ sở nhà, đất đơn vị chủ quản trước đây không còn nhu cầu sử dụng, đã điều chuyển, thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý và khai thác. Thành phố tiếp tục phối hợp các cơ quan Trung ương tiếp nhận nhà, đất chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý và đề xuất phương án xử lý đối với 15 cơ sở nhà, đất.

Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư chưa có nhu cầu sử dụng, thành phố bố trí làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, các mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh và các mục đích khác phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương và quy hoạch có liên quan.

Theo UBND TPHCM, việc bố trí cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, phòng họp trực tuyến, trang thiết bị làm việc của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đều được đảm bảo vận hành tốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Việc quản lý sử dụng tài sản công, UBND TPHCM đã thực hiện theo đúng Nghị định số 03/2025 quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất, không phát sinh lãng phí.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, UBND 168 xã, phường, đặc khu cơ bản đã chủ động bố trí trụ sở làm việc và hoạt động ổn định.

THANH HIỀN