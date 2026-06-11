Thị trường bất động sản tại TPHCM có dấu hiệu khởi sắc

Sở Xây dựng TPHCM vừa có báo cáo UBND TPHCM về tình hình thị trường bất động sản (BĐS) trên địa bàn trong 5 tháng đầu năm, ghi nhận thị trường BĐS tại TPHCM đã có dấu hiệu khởi sắc.

Khu vực phường Bình Tiên, TPHCM Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đó, hoạt động kinh doanh BĐS của TPHCM trong quý 1-2026 tăng trưởng 5,22%, chiếm 3,1% GRDP và đóng góp khoảng 2,1% vào mức tăng GRDP thành phố. Mức tăng trưởng này ghi nhận thị trường BĐS tại TPHCM đã có dấu hiệu khởi sắc.

Về phát triển BĐS nhà ở thương mại, từ ngày 1-4 đến hết ngày 26-5, thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với 3 dự án. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, UBND TPHCM đã chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư cho 11 dự án nhà ở và khu đô thị (tăng 5 dự án so với cùng kỳ năm trước); quy mô khoảng 434,36 ha với tổng mức đầu tư khoảng hơn 118.786 tỷ đồng. Trong đó, có thể kể đến là việc thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa với diện tích 423,61 ha; tổng mức đầu tư khoảng 98.710 tỷ đồng.

Sở Xây dựng cho biết, toàn thành phố hiện đang triển khai 96 dự án, quy mô 95.415 căn nhà (87.279 căn hộ chung cư và 8.136 nhà ở thấp tầng). Trong 5 tháng đầu, thành phố có 20 dự án nhà ở thương mại được thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi (miễn cấp giấy phép xây dựng); 20 dự án đủ điều kiện để huy động vốn sản phẩm nhà ở thương mại hình thành trong tương lai, quy mô 16.328 căn nhà với tổng diện tích sàn là 1.634.497 m2. Trong đó, phân khúc cao cấp có 14.637 căn và phân khúc trung cấp có 1.691 căn, không có nhà ở thuộc phân khúc bình dân.

Về phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, 5 tháng đầu, thành phố đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 1 dự án, quy mô 580 căn. Đồng thời, đã khởi công xây dựng 3 dự án với quy mô 2.852 căn. Tính đến nay, thành phố có 14 dự án đang thi công xây dựng, quy mô khoảng 11.600 căn. Ngoài ra, có 7 dự án, với quy mô 8.835 căn đã hoàn thiện thủ tục cấp phép xây dựng/thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến khởi công vào đầu tháng 7 tới.

Về việc thực hiện kiểm tra xét các trường hợp được hưởng sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, Sở Xây dựng đã xét 557 hồ sơ mua, thuê nhà ở xã hội từ vốn ngân sách.

THANH HIỀN