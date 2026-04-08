Xử phạt 3 trường hợp sử dụng AI làm video xuyên tạc môi trường quân ngũ

Nhóm đối tượng sử dụng thiết bị công nghệ và phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo dựng, đăng tải nội dung xuyên tạc môi trường quân ngũ nhằm “câu view”, tăng tương tác và thu lợi từ quảng cáo.

Sáng 8-4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 trường hợp: L.H.A (sinh năm 2000), K.T (sinh năm 2003) và N.X.H (sinh năm 2000, cùng trú tại xã Đạ Tẻh) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức. Mỗi đối tượng bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Cơ quan Công an lập hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm

Trước đó, qua công tác rà soát trên không gian mạng, Công an xã Đạ Tẻh (tỉnh Lâm Đồng) phát hiện tài khoản YouTube “Điều muốn nói” thường xuyên đăng tải các video có nội dung giật gân, hư cấu, phản ánh sai lệch về môi trường quân ngũ.

Công an xã Đạ Tẻh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành xác minh, phát hiện tại cửa hàng trên đường 30-4, thôn 4A, xã Đạ Tẻh có 5 trường hợp đang sử dụng thiết bị công nghệ và phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo dựng, đăng tải nội dung xuyên tạc lên YouTube. Nhóm này do L.H.A, K.T và N.X.H thực hiện chính.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận đã sử dụng công nghệ để dựng các câu chuyện không có thật nhằm “câu view”, tăng tương tác và thu lợi từ quảng cáo.

ĐOÀN KIÊN