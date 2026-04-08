Bắt giữ người phụ nữ tấn công nhân viên gác chắn đường sắt ở Đà Nẵng

Phạm Thị Hồng Phúc tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Ngày 8-4, Công an phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã ra Quyết định tạm giữ và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng Phúc (sinh năm 1989, trú phường Thanh Khê) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, khoảng 20 giờ 5 phút ngày 6-4, tại khu vực gác chắn đường sắt Thanh Khê, trong lúc chị T.T.D.T. (sinh năm 1989, trú phường An Khê) và chị N.T.M.T. (sinh năm 1982, trú phường Hải Châu) thực hiện nhiệm vụ gác chắn đường tàu, Phạm Thị Hồng Phúc điều khiển xe máy cố tình vượt qua gác chắn nhưng bị cản lại.

Ngay sau đó, Phúc cự cãi rồi cùng con gái là N.P.H.Q. (sinh năm 2008) dùng mũ bảo hiểm tấn công hai nhân viên này. Mặc dù được người dân can ngăn nhưng Phúc vẫn tiếp tục hành hung, chửi bới, gây mất an ninh, trật tự tại khu vực.

Sau khi bị hành hung, hai nhân viên phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Thanh Khê đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh và tạm giữ Phúc. Đối với Q. do chưa đủ 18 tuổi và đang mang thai, cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

PHẠM NGA