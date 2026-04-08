Lâm Đồng: Xe tải lao xuống vực, 3 người tử vong

Xe tải đang dừng trên triền núi bất ngờ tuột dốc lao xuống vực ở xã Hàm Thuận (tỉnh Lâm Đồng) khiến 3 lao động tử vong, 1 người bị thương nặng.

Trưa 8-4, Công an xã Hàm Thuận (tỉnh Lâm Đồng) có báo cáo nhanh về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, xảy ra tại khu vực triền núi Tazon.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 40 cùng ngày, xe ô tô tải BKS 29H-252.xx do tài xế Nguyễn Tấn Tr. (sinh năm 1999, ngụ tỉnh Nghệ An) điều khiển, đang vận chuyển vật tư phục vụ thi công công trình trên triền núi Tazon.

Hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng

Trong lúc phương tiện dừng trên dốc, một số lao động đã leo lên thùng xe. Chiếc xe bất ngờ bị tuột dốc, lao xuống vực sâu, rồi lao vào trụ sở của một công ty.

Hậu quả vụ việc khiến 3 người tử vong, gồm: Nguyễn Kim Trung Th. (sinh năm 1989), Lê Văn M. (sinh năm 1977, cùng ngụ xã Hàm Thuận) và Nguyễn Thanh Nh. (sinh năm 2001, ngụ TP Cần Thơ). Tài xế xe tải bị thương, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng).

Người dân chứng kiến tại hiện trường cho biết, các nạn nhân hầu hết là lao động địa phương, được đơn vị thi công thuê để thực hiện công trình.

Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Chiếc xe tải bị hư hỏng nặng

Trước đó, chiều 6-4, trên tuyến ĐT.716 qua xã Hòa Thắng (tỉnh Lâm Đồng), một xe khách 29 chỗ chở nhiều lao động hành nghề biển bất ngờ mất lái, lao xuống vực, khiến 4 người tử vong và 11 người bị thương.

TIẾN THẮNG

