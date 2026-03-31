Tuyên án 5 bị cáo mua bán người với chiêu trò “sang Trung Quốc lấy chồng”

Ngày 31-3, TAND Khu vực 8 - Cần Thơ mở phiên tòa xét xử và tuyên án 5 bị cáo trong vụ án “Mua bán người dưới 16 tuổi” núp bóng chiêu trò đưa sang Trung Quốc lấy chồng.

Các bị cáo tại phiên toà

Các bị cáo trong vụ án gồm: Thạch Thiện (sinh năm 1987), Kim Thị Xuân (sinh năm 1986), Trần Thị Hiền (sinh năm 1974, cả 3 cùng ngụ ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa, TP Cần Thơ); Thạch Thị Lai (sinh năm 1963, ngụ phường Vĩnh Phước, TP Cần Thơ); Lâm Bạc Tý (sinh năm 1973, ngụ xã Bình Chánh, TPHCM).

Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 5-2024, Thạch Thị Lai thỏa thuận với một người phụ nữ tên Pủng về việc tìm người đưa sang Trung Quốc lấy chồng, với tiền công 20 triệu đồng cho mỗi trường hợp. Sau đó, Lai móc nối với Trần Thị Hiền để tìm người phù hợp.

Qua mối quan hệ họ hàng, Hiền biết vợ chồng anh T.T. đang gặp khó khăn về tài chính nên đã đặt vấn đề cho 2 con gái sang Trung Quốc lấy chồng để có tiền. Sau khi bàn bạc, vợ chồng anh T.T. đã đồng ý cho T. (sinh năm 2010) sang Trung Quốc.

Đến tháng 8-2024, các bị cáo đưa em T. từ Cần Thơ đến TPHCM rồi giao cho Lâm Bạc Tý. Sau đó, Tý tiếp tục đưa nạn nhân ra Hà Nội, di chuyển đến Lai Châu để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Tại đây, T. bị ép kết hôn và nhiều lần bị ép quan hệ tình dục nên đã tìm cách bỏ trốn.

Đến tháng 9-2024, em T. được lực lượng công an Trung Quốc kiểm tra, phát hiện. Ngày 26-12-2024, em T. được trao trả về Việt Nam và bàn giao cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng (nay là Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ).

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Thạch Thiện, Kim Thị Xuân và Trần Thị Hiền chịu 12 năm tù; bị cáo Thạch Thị Lai 13 năm tù; Lâm Bạc Tý 13 năm 6 tháng tù, cùng về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi".

TUẤN QUANG

