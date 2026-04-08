Công an vào cuộc vụ người đàn ông hành hung cụ bà ở Gia Lai

Công an đã vào cuộc xác minh, điều tra vụ một cụ bà ở Gia Lai bị người đàn ông hành hung, đánh đập.

Sáng 8-4, Trung tá Phạm Văn Chung, Trưởng Công an phường Quy Nhơn Nam cho biết, đơn vị bước đầu đã xác minh được thông tin vụ việc một cụ bà bị người đàn ông hành hung xảy ra trên địa bàn.

Gã đàn ông đánh mạnh vào mặt bà cụ. Ảnh cắt từ clip

Tối 7-4, một tài khoản Facebook chia sẻ thông tin, hình ảnh, kèm các đoạn clip trích xuất từ camera an ninh về việc cụ bà bán bánh bèo bên đường bị một người đàn ông hành hung.

Clip vụ việc được ghi lại từ camera an ninh. Nguồn: NVCC

Hình ảnh trong clip cho thấy, có ba người đàn ông vào quán ăn bánh bèo (được cho là trên đường Hoàng Văn Thụ đoạn phường Quy Nhơn Nam). Khi tính tiền, người đàn ông mặc áo đen xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với bà cụ.

Trong lúc cãi vã, người đàn ông bê chồng ghế nhựa ném về phía bà cụ, sau đó tiếp tục chửi bới, đe dọa và lao đến đánh vào mặt, đầu nạn nhân khiến bà cụ hô hoán kêu cứu.

NGỌC OAI