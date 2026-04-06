Đồng Nai: Bắt nhóm đối tượng cắt trộm dây điện trên đường cao tốc

Chiều 6-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ hình sự 2 đối tượng Lê Thành Nguyên (sinh năm 1986, ngụ ấp 1A, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai) và Trần Ngọc Huân (sinh năm 1989, tạm trú phường Phú Mỹ, TPHCM), để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ngày 1-4-2026, Công an xã Phước Thái nhận được đơn trình báo của Ban quản lý đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, về việc bị mất trộm khoảng 1.000m dây điện của hệ thống đèn chiếu sáng hai bên đường dẫn, trị giá hơn 190 triệu đồng.

Hai đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật liên quan

Công an xã Phước Thái đã huy động lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiến hành điều tra, truy xét. Đến rạng sáng 4-4, Công an xã Phước Thái phối hợp với các lực lượng bắt quả tang Lê Thành Nguyên đang cắt và cuốn dây điện trên đường dẫn cao tốc.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ: 40m dây điện, 1 kềm sắt, 1 dao nhọn, 1 đèn pin, 1 xe mô tô.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ Trần Ngọc Huân để làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; đồng thời thu giữ 90kg lõi dây điện đồng, hơn 100kg vỏ nhựa dây điện, 1 cân điện tử loại 100kg cùng nhiều tang vật khác.

XUÂN TRUNG