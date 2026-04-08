Đưa thi thể ngư dân tử vong trên biển vào bờ

Đồn Biên phòng Quỳnh Phương (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) vừa phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân đưa thi thể ngư dân T.V.D. (sinh năm 1982, trú phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An) vào bờ để an táng.

Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 7-4, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương nhận được tin báo từ ngư dân Trần Văn Dũng (tàu cá số hiệu NA 70146 TS), trong quá trình khai thác thủy sản đã phát hiện tàu cá số hiệu NA 70140 TS (cách cửa Lạch Cờn, tỉnh Nghệ An, khoảng 4,5 hải lý) không có người.

Ngay khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương đã nhanh chóng triển khai các cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện di chuyển đến khu vực phát hiện tàu cá để triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Lực lượng chức năng và người dân đưa thi thể anh T.V.D. vào bờ, bàn giao cho gia đình

Đến 18 giờ 25 phút cùng ngày, các lực lượng chức năng đã tìm thấy, vớt được thi thể anh T.V.D. ở dưới biển, gần khu vực phát hiện tàu cá NA 70140 TS. Nạn nhân sau đó đã được đưa vào bờ, bàn giao cho gia đình để tổ chức an táng.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, trong quá trình đánh bắt hải sản trên biển, anh T.V.D. không may bị vướng vào lưới nên rơi xuống biển, tử vong.

DƯƠNG QUANG