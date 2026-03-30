Truy tố 2 TikToker đăng clip phá hoại khối đại đoàn kết

Ngày 30-3, Viện KSND TPHCM cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố Lê Anh Điệp (SN 1995, tài khoản "Tàng Keng Ông Trùm") và Đoàn Quốc Việt (SN 2003, tài khoản "Dù Bầu Trời") về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Cáo trạng truy tố 2 bị can theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, bị can Lê Anh Điệp quay, đăng tải các video clip có nội dung thô tục, mang tính kích động thù địch và miệt thị vùng miền.

Lê Anh Điệp, chủ tài khoản TikTok "Tàng Keng Ông Trùm"

Cụ thể, ngày 8-10-2025, tại Đồng Nai, Điệp đã thực hiện 2 video clip chia rẽ vùng miền Nam - Trung - Bắc, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến công tác cứu trợ thiên tai. Hưởng ứng hành vi này, giữa tháng 10-2025, bị can Đoàn Quốc Việt cũng làm thêm 2 video clip tương tự để đăng tải, tương tác và chia sẻ trên không gian mạng.

Cơ quan chức năng xác định các video clip này đã nhanh chóng thu hút lượng tương tác rất lớn và tạo nên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Hệ lụy từ các phát ngôn này không chỉ gây mất an ninh trật tự trên không gian mạng mà còn tạo điều kiện cho các thế lực xấu kích động, gây chia rẽ trong nhân dân.

Cơ quan CSĐT, Công an TPHCM lấy lời khai Lê Anh Điệp

Quá trình điều tra, cơ quan công an nhận được nhiều đơn tố cáo từ các cá nhân và tổ chức. Trong đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Ông Lãnh (TPHCM) phản ánh, các phát ngôn của tài khoản "Tàng Keng Ông Trùm" đã xâm phạm chính sách đại đoàn kết dân tộc và gây cản trở hoạt động kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ.

Kết quả trưng cầu giám định cũng xác định, nội dung các video clip của Điệp và Việt vi phạm Luật An ninh mạng năm 2018, bao gồm hành vi phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

MẠNH THẮNG