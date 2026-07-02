Sáng 2-7, Bộ NN-MT cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 35,88 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng trong tháng 6, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 6,34 tỷ USD, tăng 3% so với tháng trước và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt gần 36 tỷ USD trong 6 tháng. Đồ họa có sử dụng AI

Lũy kế 6 tháng đầu năm, xuất khẩu nhóm nông sản đạt 18,59 tỷ USD, tăng 0,2%; thủy sản đạt 5,7 tỷ USD, tăng 11,4%; lâm sản đạt 9,2 tỷ USD, tăng 4,6%; sản phẩm chăn nuôi đạt 375,8 triệu USD, tăng 34,6%.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu năm ước đạt 26,68 tỷ USD, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu toàn ngành đạt 62,56 tỷ USD, tăng 8,3%.

Bộ NN-MT cho biết, cán cân thương mại thặng dư khoảng 9,2 tỷ USD, giảm 7,7% so với cùng kỳ do nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu.

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