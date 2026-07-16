Tạo thuận lợi thông quan nông sản xuất khẩu

Chiều 16-7, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho biết đã có văn bản gửi các chi cục hải quan khu vực, yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp tạo thuận lợi thông quan đối với hàng nông sản xuất khẩu, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất khẩu, nhất là mặt hàng sầu riêng.

Theo đó, các đơn vị phải ưu tiên giải quyết thủ tục, bảo đảm thông quan ngay trong ngày đối với hàng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu, kể cả ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và ngày lễ; đồng thời bố trí đầy đủ cán bộ, công chức xử lý thủ tục, giám sát hàng hóa và kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh.

Cục Hải quan cũng yêu cầu các chi cục phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi tại cửa khẩu bố trí địa điểm bảo quản, phân loại hàng hóa trong thời gian chờ xuất khẩu nhằm bảo đảm chất lượng nông sản.

Ảnh minh họa. Ảnh: H.Q

Các đơn vị cần thường xuyên cập nhật tình hình xuất khẩu, thông tin kịp thời cho doanh nghiệp về năng lực thông quan tại các cửa khẩu; phối hợp với các lực lượng chức năng điều tiết phương tiện, hạn chế ùn tắc.

Đồng thời, tăng cường trao đổi với hải quan cửa khẩu phía Trung Quốc để xử lý vướng mắc, cập nhật kịp thời những thay đổi về chính sách quản lý, kiểm tra, giúp doanh nghiệp chủ động thực hiện.

Đối với các lô hàng không đủ điều kiện nhập khẩu vào Trung Quốc và có nhu cầu tái nhập, các đơn vị hải quan phải ưu tiên giải quyết nhanh thủ tục theo quy định.

Cục Hải quan quán triệt nghiêm cấm mọi hành vi gây phiền hà, sách nhiễu hoặc kéo dài thời gian thông quan, làm phát sinh chi phí, ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp.

LƯU THỦY