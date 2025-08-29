Xúc phạm danh dự người khác trên Facebook, một phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 29-8, Công an xã Phú Nghĩa (tỉnh Đồng Nai) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.Q., trú tại xã Phú Nghĩa, với số tiền 7,5 triệu đồng do đăng tải thông tin, hình ảnh xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội Facebook.

Cơ quan công an làm việc với bà N.T.Q.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 7-8, do mâu thuẫn cá nhân, bà N.T.Q. sử dụng tài khoản Facebook có nickname “Quyên...” để đăng công khai thông tin, hình ảnh kèm bài viết và bình luận xúc phạm danh dự, nhân phẩm bà N.T.L. (trú cùng xã) cùng một số người thân trong gia đình bà L. Những nội dung này nhanh chóng lan truyền, gây dư luận tiêu cực trên mạng xã hội.

Làm việc với cơ quan công an, bà Q. thừa nhận hành vi vi phạm, đã tự nguyện gỡ bỏ nội dung sai phạm và cam kết không tái phạm.

Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP, Công an xã Phú Nghĩa lập biên bản, xử phạt hành chính bà N.T.Q. số tiền 7,5 triệu đồng.

BÙI LIÊM