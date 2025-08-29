Pháp luật

Xúc phạm danh dự người khác trên Facebook, một phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

SGGPO

Ngày 29-8, Công an xã Phú Nghĩa (tỉnh Đồng Nai) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.Q., trú tại xã Phú Nghĩa, với số tiền 7,5 triệu đồng do đăng tải thông tin, hình ảnh xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội Facebook.

Cơ quan công an làm việc với bà N.T.Q.
Cơ quan công an làm việc với bà N.T.Q.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 7-8, do mâu thuẫn cá nhân, bà N.T.Q. sử dụng tài khoản Facebook có nickname “Quyên...” để đăng công khai thông tin, hình ảnh kèm bài viết và bình luận xúc phạm danh dự, nhân phẩm bà N.T.L. (trú cùng xã) cùng một số người thân trong gia đình bà L. Những nội dung này nhanh chóng lan truyền, gây dư luận tiêu cực trên mạng xã hội.

Làm việc với cơ quan công an, bà Q. thừa nhận hành vi vi phạm, đã tự nguyện gỡ bỏ nội dung sai phạm và cam kết không tái phạm.

Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP, Công an xã Phú Nghĩa lập biên bản, xử phạt hành chính bà N.T.Q. số tiền 7,5 triệu đồng.

Tin liên quan
BÙI LIÊM

Từ khóa

Công an xã Phú Nghĩa N.T.Q. Nghị định 14/2022/NĐ-CP N.T.L. Phú Nghĩa Nghị định 15/2020/NĐ-CP Quyên Tiền công Nhích Xúc phạm

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn