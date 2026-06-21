Xung đột Trung Đông: Các phái đoàn đàm phán lên đường tới Thụy Sĩ

Ngày 21-6, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, phái đoàn của Iran và trước đó là phái đoàn của Mỹ đã lên đường đến Thụy Sĩ để tham gia các cuộc đàm phán cấp kỹ thuật.

Binh lính Israel tại miền Nam Lebanon. Ảnh: IDF

Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết các cuộc đàm phán sắp diễn ra là một phần của việc thực hiện bản ghi nhớ được Iran và Mỹ ký kết gần đây. Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran được lên kế hoạch tổ chức tại Thụy Sĩ ngày 19-6 nhưng đã bị hoãn vào phút cuối khi Israel thực hiện loạt tấn công đẫm máu ở Lebanon nhằm đáp trả việc 4 binh sĩ nước này thiệt mạng. Cả Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon đều cáo buộc đối phương vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mới, một phần của thỏa thuận sơ bộ được Mỹ và Iran ký kết trong tuần qua.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ có thể áp đặt phí đi qua eo biển Hormuz, nếu các nhà đàm phán không thể hoàn thành thỏa thuận chấm dứt xung đột.

MINH CHÂU