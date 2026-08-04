UAV Ukraine tấn công vùng Moscow, ít nhất 5 người thiệt mạng

Ngày 4-8, Thống đốc vùng Moscow (Nga) Andrey Vorobyev cho biết, ít nhất 5 người chết trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào vùng Moscow suốt đêm 3-8.

Làng Novoselki thuộc vùng Moscow, Nga sau khi bị UAV Ukraine tấn công. Ảnh: RUSSIA TODAY

Truyền hình Nga Russia Today dẫn lời ông Vorobyev cho biết, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn nhiều UAV, song khu công nghiệp tại làng Novoselki, gần thị trấn Chekhov, cách thủ đô Moscow khoảng 74km về phía Nam, vẫn bị ảnh hưởng nặng nhất. Ngoài 5 người chết, có 7 nạn nhân bị gãy xương và chấn thương phần mềm, trong đó 1 người đang nguy kịch.

Vụ tấn công cũng gây ra nhiều đám cháy tại khu công nghiệp. Một trạm biến áp và một tòa nhà hành chính bị hư hại do mảnh vỡ UAV rơi xuống.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong vòng 12 giờ trước đó, lực lượng phòng không đã bắn hạ 320 UAV cánh cố định của Ukraine tại hơn 10 khu vực trên lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea. Nga cho rằng Ukraine gia tăng các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào hạ tầng dân sự.

Trước đó một ngày, UAV của Ukraine tấn công bãi biển tại thành phố nghỉ dưỡng Gelendzhik bên bờ Biển Đen, khiến ít nhất 7 người, trong đó có 3 trẻ em thiệt mạng.

Nga nhiều lần lên án các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào dân thường, trong khi khẳng định các đòn không kích của nước này chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng phục vụ quân đội Ukraine.

KHÁNH MINH