Nhật Bản chi hơn 20 tỷ yen hỗ trợ vùng động đất Kumamoto

Ngày 4-8, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi công bố gói hỗ trợ khẩn cấp trị giá hơn 20 tỷ yen từ quỹ dự phòng ngân sách để hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra cuối tháng 7.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi trò chuyện với người dân tại một nơi sơ tán ở Hikawa, tỉnh Kumamoto, ngày 3-8. Ảnh: Kyodo

Gói hỗ trợ được công bố trong chuyến khảo sát tình hình khắc phục hậu quả động đất tại tỉnh Kumamoto sáng cùng ngày.

Thủ tướng Sanae Takaichi khẳng định, Chính phủ Nhật Bản sẽ ưu tiên sử dụng nguồn ngân sách dự phòng để khôi phục hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống và đẩy nhanh tiến độ tái thiết tại những khu vực chịu thiệt hại nặng.

Theo Japan Today, chính quyền tỉnh Kumamoto đề nghị Chính phủ Nhật Bản tăng cường hỗ trợ cải thiện điều kiện tại các điểm sơ tán, đặc biệt là hệ thống điều hòa, nước sạch và dịch vụ y tế, trong bối cảnh nguy cơ sốc nhiệt gia tăng.

Thủ tướng Sanae Takaichi cũng cho biết, trận động đất sẽ được xếp vào diện “thảm họa cực kỳ nghiêm trọng”, qua đó cho phép các địa phương bị ảnh hưởng nhận thêm trợ cấp để khắc phục hậu quả và tái thiết.

Trận động đất khiến ít nhất 38 người thiệt mạng, 114 người bị thương và hàng ngàn người phải sơ tán. Hiện hơn 46.000 hộ gia đình vẫn chưa được khôi phục nguồn cấp nước; khoảng 8.500 người phải lưu trú tại các trung tâm sơ tán, trong ô tô hoặc ngoài trời giữa thời tiết nắng nóng kéo dài.

HẠNH CHI