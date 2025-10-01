Y tế - Sức khỏe

Cô gái phát hiện khối u lớn khi khám sức khỏe tổng quát

SGGPO

Ngày 1-10, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết vừa phẫu thuật thành công một trường hợp khối u lớn vùng đầu tuỵ. Bệnh nhân là chị L.T.K.T (25 tuổi, ngụ phường Long Trường, TPHCM), phát hiện khối u khi khám sức khỏe tổng quát định kỳ.

Tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, bác sĩ xác nhận có một khối u trong ổ bụng bệnh nhân. Kết quả chụp CT và MRI ghi nhận hình ảnh khối u vùng đầu tụy nhưng chưa thấy dấu hiệu xâm lấn.

557014374_1129642162606873_5325684561566534488_n.jpg
Bệnh nhân ổn định sau ca phẫu thuật cắt khối u vùng đầu tuỵ

Ngày 20-9, ca phẫu thuật cắt khối tá – tụy được tiến hành thuận lợi, loại bỏ khối u thành công.

Theo BS-CKII Mai Hóa, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, ca phẫu thuật giúp ngăn ngừa nguy cơ khối u phát triển và xâm lấn, cải thiện tiên lượng sức khỏe lâu dài cho người bệnh.

"Đây cũng là minh chứng cho giá trị của việc khám sức khỏe định kỳ và tầm soát sớm. Nhờ phát hiện sớm, các bác sĩ đã kịp thời can thiệp và mang lại kết quả điều trị khả quan. Chúng tôi khuyến nghị người dân hãy duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ để chăm sóc và bảo vệ tốt nhất cho bản thân cũng như gia đình”, BS Mai Hóa chia sẻ.

GIAO LINH

