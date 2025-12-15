Y tế - Sức khỏe

Phẫu thuật lấy khối u xơ tử cung nặng 4kg cho bệnh nhân người nước ngoài

Ngày 15-12, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết vừa phẫu thuật thành công ca u xơ tử cung khổng lồ biến chứng phức tạp, lấy trọn khối u nặng 4kg cho bệnh nhân M.P. (SN 1978, trú tỉnh Ratanakiri, Campuchia).

Khối u được cắt bỏ

Bệnh nhân đã triệt sản, mất kinh khoảng 6 tháng, phát hiện u xơ tử cung từ lâu nhưng không điều trị. Gần đây, khối u phát triển nhanh, gây đau tức vùng bụng, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt nên bệnh nhân đến bệnh viện thăm khám. Kết quả thăm khám và cận lâm sàng cho thấy, tử cung lớn tương đương thai 8–9 tháng; khối u ở thành trước tử cung, đẩy lồi thanh mạc; chẩn đoán mắc u xơ tử cung lớn biến chứng, có nguy cơ dính ruột.

Các bác sĩ đã tiến hành cắt trọn khối u xơ tử cung, đồng thời cắt đoạn ruột non dính vào khối u và nối ruột an toàn. Ca phẫu thuật diễn ra thành công. Hiện bệnh nhân hồi phục ổn định, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu.

HỮU PHÚC

