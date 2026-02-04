1.000 phần quà tết cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Tại chương trình “Xuân với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” do Sở Y tế TPHCM phối hợp tổ chức, 1.000 phần quà tết đã được trao cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Ngày 4-2, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm (phường Bình Dương, TPHCM), Sở Y tế TPHCM phối hợp các đơn vị tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp “Xuân với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” lần thứ I năm 2026.

Ban tổ chức chương trình trao thư cảm ơn đến các nhà hảo tâm, doanh nghiệp

Chương trình “Xuân với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” lần thứ I năm 2026 là sự tiếp nối của 18 lần tổ chức thành công trước đây. Thông qua chương trình, gần 2.500 trẻ em đến từ các xã, phường và các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn được trao tặng những phần quà xuân ấm áp.

Ban tổ chức trao bảo trợ dài hạn cho trẻ em mồ côi do Covid-19

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM nhấn mạnh, chăm lo cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em yếu thế, luôn được lãnh đạo thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác an sinh xã hội. Ông cho biết, để chương trình ngày càng đi vào chiều sâu, Sở Y tế sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc tham mưu cho thành phố các giải pháp chăm lo cho trẻ em, chăm sóc sức khỏe chuyên sâu, hỗ trợ tâm lý dài hạn cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 1.000 phần quà cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng, bao gồm tiền mặt và quà tặng.

Các đại biểu trao quà đến trẻ em tham gia chương trình

Ban tổ chức cũng đã tiếp nhận ủng hộ và trao thư cảm ơn các nhà hảo tâm, đơn vị, doanh nghiệp đã tham gia đóng góp cho chương trình; đồng thời trao bảo trợ dài hạn cho 15 trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 với số tiền 6 triệu đồng và 8,4 triệu đồng/năm.

CAO SƠN