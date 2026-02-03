Tết năm nay, miền Nam không có nắng nóng

Cơ quan khí tượng - thủy văn thông tin, trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, hình thái chủ đạo ở miền Bắc là sương mù, ngày nắng nhẹ. Thời tiết miền Nam lý tưởng, không có nắng nóng.

Quang cảnh hội nghị cung cấp thông tin chiều tối 3-2 tại Hà Nội. Ảnh: VĂN PHÚC

Chiều tối 3-2, tại Hà Nội, Cục Khí tượng - thủy văn (Bộ NN-MT) và Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia tổ chức hội nghị cung cấp thông tin dự báo sơ bộ tình hình thời tiết - thiên tai năm 2026, đặc biệt là dự báo xu thế thời tiết từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên cả nước.

Tại hội nghị, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, hiện ở ngoài khơi thuộc phía Đông Philippines có một áp thấp nhiệt đới nhưng xác suất cao không đi vào Biển Đông nên không ảnh hưởng thời tiết nước ta.

Đồng thời, trong dịp Tết Nguyên đán 2026, rất ít khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông, mặc dù trong lịch sử từng xuất hiện áp thấp nhiệt đới vào dịp tết.

Từ ngày 7 đến 9-2 (tức trước Tết ông Công - ông Táo) sẽ có một đợt không khí lạnh với cường độ mạnh hơn đợt không khí lạnh vừa qua, gây ra gió mùa Đông Bắc với cường độ từ trung bình đến mạnh; gây mưa nhiều nơi ở miền Bắc kèm trời rét (vùng núi và trung du rét đậm). Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ C, cao nhất phổ biến 15-18 độ C.

“Sau đó trời sẽ ấm dần lên”, ông Hoàng Phúc Lâm nói.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nêu trên, nên từ ngày 7 đến 10-2 cũng có một đợt mưa rào đến mưa to (cục bộ).

Trong khi từ Khánh Hòa đến phía Đông của tỉnh Lâm Đồng, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ phổ biến ít mưa, ngày có nắng, nhưng không xảy ra nắng nóng.

Từ ngày 10 đến 13-2 (tức 22 đến 26 tháng Chạp), nhất là ngày 11-2, sẽ có thêm một đợt không khí lạnh nhưng cường độ yếu - lệch Đông. Do đó, hình thái chủ đạo ở Bắc bộ trong chuỗi ngày này là nhiều mây, sáng sớm sương mù (riêng khu vực ven biển của đồng bằng Bắc bộ có mưa nhỏ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C), trưa - chiều hửng nắng.

Khu vực Trung bộ từ ngày 11 đến 13-2 chỉ mưa về đêm và sáng, ban ngày mưa giảm. Cùng thời gian này, Nam bộ và cao nguyên Trung bộ nhiều mây về đêm và sáng, có sương mù đến sương mù nhẹ, sau có nắng nhưng không xảy ra nắng nóng.

“Thời tiết Nam bộ dịp tết năm nay tương đối dễ chịu, không có nắng gắt như một số đợt tết của các năm trước”, ông Hoàng Phúc Lâm nhận định. Nhiệt độ thấp nhất ở Tây Nguyên phổ biến 14-17 độ C, cao nhất 25-28 độ C và thấp nhất ở Nam bộ là 22-25 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Tuy nhiên, trong các ngày 10 và 11-2, Nam bộ và phía Nam của cao nguyên Trung bộ có khả năng xuất hiện mưa trái mùa.

Từ 14 đến 18-2 (tức mùng 2 tết) ở miền Bắc có mưa nhỏ vào đêm và sáng, sương mù đến sương mù nhẹ là chủ đạo, đêm và sáng rét, trưa và chiều trời nắng nhẹ.

Cùng chuỗi ngày này, miền Trung có mưa rải rác, khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ cũng có mưa rải rác, chủ đạo là có nắng nhưng chưa có dấu hiệu nắng nóng.

Phó Cục trưởng Cục Khí tượng - thủy văn Hoàng Đức Cường phát biểu và trả lời các câu hỏi của báo chí. Ảnh: PHÚC HẬU

Chủ trì hội nghị, ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng - thủy văn cho biết, cơ quan khí tượng - thủy văn sẽ có các bản tin chi tiết và được cập nhật mỗi ngày vào dịp tết.

Đánh giá sơ bộ về dự báo, ông Hoàng Đức Cường cho rằng, thời tiết trước cũng như trong dịp Tết Nguyên đán năm nay tương đối ôn hòa, không có thiên tai hoặc các hình thái cực đoan như bão lũ, cơ bản thuận lợi cho người dân trên mọi miền đi lại, giao lưu, mua sắm và đón mừng năm mới 2026.

PHÚC VĂN