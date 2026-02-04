Biểu trưng chính thức Đại hội XIII của Đoàn

Ngày 4-2, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn đã trao giải cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao giải đặc biệt cho tác phẩm của tác giả Lý Anh Tuấn

Từ 251 tác phẩm của 125 tác giả từ khắp mọi miền Tổ quốc gửi về dự thi, hội đồng giám khảo, bao gồm những chuyên gia uy tín về mỹ thuật, báo chí và công tác Đoàn, đã quyết định trao 1 giải đặc biệt, 3 giải A và 6 giải B cho các tác phẩm xuất sắc nhất.

Tác phẩm được chọn làm biểu trưng chính thức của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII

Trong đó, giải đặc biệt đã được trao cho tác phẩm của tác giả Lý Anh Tuấn đến từ Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Tác phẩm được đánh giá có ngôn ngữ tạo hình hiện đại, sáng tạo, kết tinh được tinh thần và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. Đây cũng là tác phẩm được chọn làm biểu trưng chính thức của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII.

Sau lễ trao giải cuộc thi sáng tác biểu trưng, Trung ương Đoàn đã phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII với tinh thần Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển của tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Các đại biểu bấm nút phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước. Tác phẩm dự thi không hạn chế về màu sắc, chất liệu và hình thức thể hiện: màu bột, acrylic, màu nước, sáp, cắt xé dán, chì màu, đồ họa vi tính...

Ban tổ chức cho biết, tác phẩm dự thi cần thể hiện được về tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, tinh thần của tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc; khắc họa rõ nét quyết tâm của tuổi trẻ cả nước chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thể hiện được mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn và thanh niên Việt Nam trong thời gian tới.

Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 30-1 đến 15-4. Ban tổ chức dự kiến trao 1 giải nhất trị giá 20 triệu đồng, 1 giải nhì trị giá 10 triệu đồng, 2 giải ba trị giá 5 triệu đồng mỗi giải. Đồng thời, ban tổ chức sẽ trao 5 giải khuyến khích và 1 giải phong trào. Các tác phẩm đạt giải sẽ được ban tổ chức sử dụng cho các hoạt động tuyên truyền chính thức của đại hội.

BÍCH QUYÊN