TPHCM miễn phí 100% vé Metro số 1 trong hai ngày cao điểm tết

Trong hai ngày cao điểm 16 và 17-2-2026 (29 tháng Chạp và mùng 1 tết), toàn bộ hành khách đi Metro số 1 sẽ được miễn phí 100% giá vé.

Sáng 4-2, Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 (HURC1) cho biết, sẽ tăng cường khai thác và miễn phí vé tàu cho hành khách trên tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, vui xuân của người dân.

Hành khách xếp hàng chờ đi metro. Ảnh: QUỐC HÙNG

Cụ thể, theo kế hoạch vận hành từ ngày 12 đến 22-2-2026 (tức 25 tháng Chạp đến mùng 6 tết), tuyến Metro số 1 hoạt động từ 5 giờ đến 23 giờ mỗi ngày, với tần suất từ 249 đến 256 lượt tàu/ngày, tùy theo từng khung giờ.

Riêng đêm giao thừa, đơn vị vận hành bố trí thêm 20 chuyến tàu phục vụ người dân đi xem pháo hoa và vui xuân, hoạt động từ 0 giờ 30 đến 2 giờ sáng, giãn cách khoảng 6 phút mỗi chuyến.

Đáng chú ý, trong hai ngày cao điểm 16 và 17-2-2026 (29 tháng Chạp và mùng 1 tết), toàn bộ hành khách đi Metro số 1 sẽ được miễn phí 100% giá vé. Chương trình được triển khai theo chủ trương của UBND TPHCM, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại trong dịp tết.

Hành khách có thể qua cổng soát vé miễn phí bằng một trong ba hình thức gồm: quét thẻ căn cước công dân gắn chip; sử dụng mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC; hoặc nhận vé giấy mã QR tại các máy kiosk tự động trong nhà ga.

Đơn vị vận hành cũng khuyến nghị hành khách chủ động theo dõi lịch tàu, tuân thủ quy định an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy, giữ gìn vệ sinh chung, bảo quản tài sản cá nhân và ưu tiên chỗ ngồi cho người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai và người khuyết tật.

Việc tăng chuyến và miễn phí vé Metro số 1 được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông đường bộ, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp tết, giúp người dân thành phố đón xuân an toàn, thuận tiện.

QUỐC HÙNG