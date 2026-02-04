TPHCM tập trung mọi nguồn lực chăm lo tết cho người dân

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến cận kề, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh đề nghị, tập trung mọi nguồn lực chăm lo tết chu đáo cho các tầng lớp nhân dân và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên.

Ngày 4-2, Đảng ủy MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, chủ trì.

Đảng ủy MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026. Thực hiện: VĂN MINH

Năm 2025, Đảng bộ MTTQ Việt Nam TPHCM đã khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện trên mọi mặt công tác, đồng thời hoàn thành việc hợp nhất và tinh gọn bộ máy, giảm từ 32 đầu mối xuống còn 10 ban chuyên môn.

Dịp này, nhiều tổ chức Đảng và đảng viên đạt thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2025 được tuyên dương. Ảnh: VĂN MINH

Đảng bộ đã lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức thành viên triển khai nhiều công trình, phần việc cụ thể, phát huy các nguồn lực xã hội, tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với an sinh xã hội thực chất. Qua đó, tổ chức các hoạt động chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn TPHCM.

Đồng thời, với tinh thần “TPHCM vì cả nước, cùng cả nước”, MTTQ Việt Nam TPHCM kịp thời tổ chức các đoàn đến thăm và triển khai các hoạt động hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ; các hoạt động “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” ngày càng phát huy hiệu quả, thiết thực.

Nhiều tổ chức Đảng và đảng viên đạt thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2025 được tuyên dương. Ảnh: VĂN MINH

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy các Cơ quan Đảng TPHCM Lê Văn Phong đề nghị, Đảng ủy MTTQ Việt Nam TPHCM và từng chi bộ luôn quan tâm thực hiện phương châm bảo đảm "3 an": an ninh - an sinh - an toàn.

Mục tiêu hướng đến sự phát triển toàn diện, bền vững, lấy người dân là trung tâm, là chủ thể, mang lại cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho người dân.

Phó Bí thư Đảng ủy các Cơ quan Đảng TPHCM Lê Văn Phong phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VĂN MINH

Đảng bộ MTTQ Việt Nam TPHCM lãnh đạo các đơn vị thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà, chăm lo tết các đối tượng chính sách, người có công, các trường hợp khó khăn, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có tết, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh yêu cầu, từng cấp ủy khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, chương trình công tác năm cụ thể.

Phó Bí thư Đảng ủy các Cơ quan Đảng TPHCM Lê Văn Phong trao giấy khen. Ảnh: VĂN MINH

Về thực hiện chuyên môn, đồng chí chỉ đạo tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của từng cơ quan, đơn vị. Đi cùng với đó là đổi mới nội dung, phương thức công tác, đảm bảo phù hợp với mô hình mới hiện nay.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh cũng nhấn mạnh đến các nhiệm vụ thường xuyên để xây dựng Đảng bộ MTTQ Việt Nam TPHCM thật sự trong sạch, vững mạnh. Trong đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn với sử dụng hiệu quả sổ tay đảng viên điện tử. Đồng thời, tập trung làm tốt công tác phát triển Đảng hàng năm và cả nhiệm kỳ.

Đảng ủy MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: VĂN MINH

Lưu ý chuyển đổi số trong Đảng phải gắn liền với chuyển đổi số trong công tác chuyên môn. Qua đó, xây dựng cơ quan số, cán bộ số, đoàn viên số, hội viên số.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh kết luận hội nghị. Ảnh: VĂN MINH

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến cận kề, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh yêu cầu tập trung mọi nguồn lực chăm lo tết chu đáo cho các tầng lớp nhân dân và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên…

Dịp này, 6 Đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Đảng bộ MTTQ Việt Nam TPHCM, 25 chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận và 280 đảng viên đạt thành tích "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" được nhận giấy khen.

Về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, đồng chí đề nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai ngay các nhiệm vụ về công tác bầu cử, chú trọng công tác tuyên truyền... đảm bảo tổ chức cuộc bầu cử thành công.

VĂN MINH