Đổi mới phương thức hoạt động của công đoàn

Sáng 4-2, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM tổ chức chương trình trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng; Hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức - người lao động và hoạt động Công đoàn Thành phố năm 2025.

Không để trống “trận địa” ở khu vực tư nhân

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, đánh giá cao vị thế, vai trò của LĐLĐ TPHCM. Theo đồng chí, với 2,3 triệu đoàn viên và gần 23.000 công đoàn cơ sở, chiếm tỷ lệ cao so với tổng số đoàn viên và tổ chức công đoàn toàn quốc, LĐLĐ TPHCM thể hiện rõ vai trò đầu tàu của phong trào công nhân, lao động và hoạt động công đoàn.

Điểm lại kết quả hoạt động năm 2025, đặc biệt là công tác chăm lo đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2026, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cách làm sáng tạo của LĐLĐ TPHCM với nhiều kết quả tích cực, thiết thực.

Thành phố cũng là địa phương đi đầu trong chuyển đổi số của tổ chức công đoàn, bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào một số nhiệm vụ chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ đoàn viên.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng phát biểu tại chương trình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu LĐLĐ TPHCM tập trung ổn định bộ máy theo mô hình mới, phân công nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm hoạt động thông suốt để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng nhấn mạnh, mô hình tổ chức mới đòi hỏi phương thức hoạt động mới, không thể tiếp tục áp dụng cách làm cũ; trong đó cần đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường chuyên môn hóa các khâu khó, khâu quan trọng như kế toán, tài chính để nâng cao tính minh bạch, hiệu quả.

Biểu diễn nghệ thuật tại chương trình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

"Trong bối cảnh Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị tạo điều kiện mạnh mẽ cho kinh tế tư nhân phát triển, nếu tổ chức công đoàn không chủ động xây dựng lực lượng nòng cốt, phát triển đoàn viên trong khu vực ngoài nhà nước thì rất dễ dẫn đến tình trạng “bỏ trống trận địa”. Do đó, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở khu vực tư nhân cần được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài", Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng nói.

“Cán bộ công đoàn trong giai đoạn mới phải được đào tạo bài bản, chuyên môn hóa, bảo đảm công tâm, trung thực, có khả năng giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở”, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam gợi mở.

Trên tinh thần đó, LĐLĐ TPHCM cần chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ “có chất”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với đó là việc tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức công đoàn với các đoàn thể và chính quyền địa phương, coi đây là yêu cầu quan trọng nhằm triển khai hiệu quả nhiệm vụ, giải quyết kịp thời các vấn đề của đoàn viên, người lao động ngay tại cơ sở.

Trao cờ Thi đua đến các đơn vị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Liên quan đến Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 sắp tới, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng chia sẻ, Trung ương sẽ sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Do đó, LĐLĐ TPHCM tích cực tham gia góp ý, phản ánh những vấn đề thực tiễn từ cơ sở để Tổng LĐLĐ Việt Nam nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện Điều lệ, bảo đảm phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn và sự phát triển của tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới.

Nâng chất các hoạt động chăm lo

Theo báo cáo về hoạt động Công đoàn TPHCM, năm 2025, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy công đoàn được triển khai thuận lợi, bảo đảm sự thống nhất và đồng bộ từ cấp thành phố tới cơ sở.

Tình hình quan hệ lao động trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức công đoàn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và đời sống công nhân lao động.

Công đoàn kịp thời tham mưu cấp ủy Đảng và phối hợp với chính quyền giải quyết các vấn đề phát sinh, góp phần duy trì sự ổn định trong quan hệ lao động và tạo môi trường phù hợp để sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Năm 2025, TPHCM có hơn 2,1 triệu lượt đoàn viên công đoàn, người lao động được hỗ trợ, chăm lo, tổng kinh phí chăm lo hơn 1.213 tỷ đồng. Kết quả thể hiện sự quan tâm sâu sát và vai trò đồng hành của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Trao bảng tượng trưng 350.000 phần quà và 18 mái ấm Công đoàn chăm lo Tết Bính Ngọ năm 2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hoạt động trong Tháng Công nhân lần thứ 17-2025 với chủ đề “Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới” và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động có nhiều đổi mới. Nổi bật là chương trình “Triệu phần quà - Cảm ơn người lao động” năm 2025 chăm lo cho 50.000 đoàn viên, người lao động với số tiền 50 tỷ đồng, thể hiện sự tri ân, cảm ơn người lao động thành phố đã nỗ lực, phấn đấu trong lao động sản xuất. Qua các hoạt động, các cấp Công đoàn Thành phố đã chăm lo cho hơn 250.000 công nhân lao động với tổng kinh phí hơn 146 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng trao Huân chương Lao động hạng Nhì đến đồng chí Trương Thị Minh Dung, Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh. Ảnh: HOÀNG HÙNG



Các cấp Công đoàn Thành phố đã vận động phát triển mới được 146.482 đoàn viên; vận động thành lập 1.087 công đoàn cơ sở; giới thiệu 15.947 đoàn viên công đoàn ưu tú sang Đảng tiếp tục bồi dưỡng kết nạp, trong đó có 1.480 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ đến đồng chí Nguyễn Thành Đô, Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật, LĐLĐ TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Năm 2026, LĐLĐ TPHCM tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu.

Trong đó, phấn đấu tăng ít nhất 800.000 đoàn viên công đoàn. Bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp. LĐLĐ TPHCM cũng phấn đấu ít nhất 81% các đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn đủ điều kiện thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; 85% công đoàn cơ sở doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực nhà nước tham gia với người sử dụng lao động ban hành, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…

Dịp này, đồng chí Trương Thị Minh Dung, Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh, nguyên Chủ tịch LĐLĐ quận 1, nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước. Đồng chí Nguyễn Thành Đô, Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật, LĐLĐ TPHCM, nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. LĐLĐ TPHCM tặng Cờ thi đua cho 16 tập thể. Cũng tại hội nghị, LĐLĐ TPHCM trao bảng tượng trưng 350.000 phần quà và 18 mái ấm Công đoàn chăm lo Tết Bính Ngọ năm 2026 cho 9 tổ công tác.

THU HƯỜNG - THÁI PHƯƠNG