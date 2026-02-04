Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 25 - Bài 3: Đưa công nghệ vào nhà máy

Chìa khóa nâng cao chất lượng sản phẩm

Tại Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex (Khu công nghệ cao TPHCM), thời gian qua, những sáng kiến sáng tạo của đội ngũ kỹ sư trẻ đã góp phần hình thành môi trường sản xuất thông minh, hiện đại.

Anh Nguyễn Tăng Pháp (trái) hướng dẫn công việc cho đồng nghiệp trẻ. ẢNH: CẨM TUYẾT

Một trong những kỹ sư trẻ ấy là anh Nguyễn Tăng Pháp, Trưởng Phòng Cải tiến chất lượng sản xuất - người đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn sản xuất. Với anh, đưa công nghệ vào nhà máy không phải là câu chuyện của những ý tưởng lớn lao, xa vời, mà bắt đầu từ việc quan sát rất kỹ từng khâu sản xuất, từng thao tác nhỏ của công nhân trên dây chuyền và tìm cách cải tiến.

“Chứng kiến các dây chuyền sản xuất vận hành trơn tru, công nhân làm việc nhẹ nhàng, thoải mái hơn nhưng vẫn đạt năng suất và chất lượng cao, đó chính là phần thưởng lớn nhất của tôi. Điều ấy tiếp thêm cho tôi niềm đam mê để tiếp tục đóng góp vào việc xây dựng môi trường làm việc thông minh, hiện đại. Tôi ý thức rõ trách nhiệm của một người quản lý tại Samsung là tiên phong cải tiến, xem đó là chìa khóa nâng cao chất lượng sản phẩm”, anh Pháp chia sẻ. Một trong những sáng kiến nổi bật của anh Pháp là thiết kế hệ thống ngăn ngừa sai vật tư cho dây chuyền LCM (tấm nền màn hình tivi), để khắc phục những bất cập diễn ra hàng ngày trong sản xuất. Cụ thể, anh đã nghiên cứu và phát triển hệ thống kiểm tra mã vật tư 100% trên dây chuyền LCM trước khi lắp ráp, tiết kiệm trung bình khoảng 1,2 tỷ đồng/năm.

Tháng 2-2025, anh Pháp tiếp tục đề xuất sáng kiến cải tiến Pallet PIN trên dây chuyền sản xuất bằng vật liệu nội địa, thay cho vật liệu nhập khẩu từ nước ngoài. Giải pháp này giúp rút ngắn thời gian chỉnh sửa cấu trúc dây chuyền sản xuất phù hợp với sản phẩm từ 3 tháng xuống 3 tuần. Ngoài ra, anh cũng có nhiều sáng kiến khác, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động trong doanh nghiệp.

Từ thợ lành nghề đến “chuyên gia”

Miệt mài nghiên cứu, cải tiến là điều đồng nghiệp và lãnh đạo luôn thấy ở anh Trần Văn Thiện, Tổ trưởng Tổ GIS, Phòng Công nghệ thông tin, Công ty CP Cấp nước Bến Thành (Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn). Những sáng kiến của anh giúp công tác giảm thất thoát nước của đơn vị vượt chỉ tiêu và mang lại sự an toàn, thuận tiện cho người lao động trong công việc.

Với anh Thiện, một sáng kiến dù đã phát triển, được ứng dụng thì vẫn không dừng lại mà sẽ tiếp tục nghiên cứu để phù hợp cho các thời điểm tiếp theo. Như năm 2020, khi thấy sự bất tiện của việc điều khiển van giảm áp (pilot) trong hầm đồng hồ tổng, anh nghiên cứu để di dời bộ điều khiển pilot lên tủ tín hiệu trên mặt đất, giúp thao tác của công nhân dễ dàng hơn. Ngoài ra, nhận thấy thời điểm từ 0 giờ đến 5 giờ sáng, người dân ít sử dụng nước, áp lực nước tăng cao khiến dễ xuất hiện điểm bể trên hệ thống cấp nước, anh cùng đồng nghiệp nghiên cứu và đưa ra giải pháp điều khiển van giảm áp từ xa, giúp điều tiết được mức áp lực nước như mong muốn. “Với giải pháp này, có thể điều tiết nhiều mức áp lực khác nhau theo nhu cầu vận hành thực tế và không cần cử nhân viên ra hiện trường đóng, mở van”, anh Thiện chia sẻ.

Trong kỷ nguyên công nghệ số phát triển, anh Thiện lại miệt mài nghiên cứu để có thêm những cải tiến phù hợp, giúp công tác giảm thất thoát nước đạt được mục tiêu đã đề ra. Hiện anh cùng đồng nghiệp ấp ủ về một ứng dụng dùng chung để quản lý toàn hệ thống cấp nước của đơn vị. “Có những nghiên cứu phải làm đi, làm lại mới có thể mang ra ứng dụng. Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn và mày mò tìm hiểu. Tôi may mắn được đồng nghiệp và lãnh đạo đơn vị hỗ trợ, tạo điều kiện để thực hiện các sáng kiến và ứng dụng vào thực tế”, anh Thiện bày tỏ.

Anh Trần Phương Kiệt, Trưởng Phòng An toàn, Công ty Lưới điện cao thế TPHCM (Tổng Công ty Điện lực TPHCM) có 35 năm công tác trong ngành điện, hầu hết sáng kiến của anh đều vì an toàn và phát triển bền vững. Đến nay, anh là tác giả, chủ nhiệm và tham gia nhiều sáng kiến, giải pháp kỹ thuật được doanh nghiệp và tổng công ty công nhận. Các sáng kiến tập trung vào nâng cao an toàn, giảm rủi ro tai nạn điện và tự động hóa công tác quản lý vận hành. Tiêu biểu là đề tài ứng dụng công nghệ IoT tích hợp trong mũ bảo hộ và kính thông minh phục vụ quản lý, giám sát hiện trường, mang lại giá trị làm lợi hơn 5,6 tỷ đồng.

Ở những lĩnh vực sản xuất truyền thống, sáng kiến cải tiến từ công nhân kỹ thuật cũng mang lại giá trị thiết thực. Tại Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất, anh Võ Tấn Định đề xuất cải tiến quy trình lọc nhớt định kỳ cho máy lưu hóa, giúp hiệu suất máy đạt 95%-100%, giảm mạnh thời gian ngừng máy, tiết kiệm chi phí sửa chữa và hơn 41.300 lít nhớt trong năm. Sáng kiến này mang lại lợi nhuận khoảng 268 triệu đồng/năm. Tổng giá trị làm lợi từ các sáng kiến giai đoạn 2020-2025 của anh đạt hơn 1,59 tỷ đồng.

Những câu chuyện trên khẳng định rằng, công nhân kỹ thuật không chỉ là những người thợ lành nghề mà đã trở thành những “chuyên gia” đủ sức ứng dụng công nghệ, kỹ thuật số để giải quyết các vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp. Đây chính là lực lượng nòng cốt giúp TPHCM chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên kinh tế tri thức.

CẨM TUYẾT - THÁI PHƯƠNG