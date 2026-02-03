Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM thăm, chúc tết các cá nhân, đơn vị

Chiều 3-2, đoàn công tác của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết các cá nhân, đơn vị trên địa bàn.

Đến thăm Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Hiệp Phước (Biên phòng cửa khẩu cảng TPHCM), đoàn công tác nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực cửa khẩu cảng; phối hợp chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn của đơn vị.

Đồng chí Dương Anh Đức đến thăm Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Hiệp Phước

Đồng chí Dương Anh Đức biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các phương án công tác, nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo đảm an ninh, an toàn khu vực cửa khẩu cảng, tuyệt đối không chủ quan.

Đoàn công tác tặng quà tết đến cán bộ, chiến sĩ ﻿Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Hiệp Phước

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM bày tỏ sự chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trong dịp tết, xa gia đình; đề nghị đơn vị quan tâm tổ chức đón tết chu đáo, đầm ấm cho cán bộ, chiến sĩ.

Đoàn đã đến thăm, chúc tết và trao quà cho các hộ gia đình chính sách, người cao tuổi, hộ cận nghèo, trẻ em mồ côi tại xã Hiệp Phước và xã Nhà Bè. Tại mỗi nơi đến thăm, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức ân cần thăm hỏi đời sống, sức khỏe của các cá nhân, gia đình. Đồng chí nhấn mạnh, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Thành phố luôn quan tâm chăm lo để mọi người dân đều có điều kiện đón tết, vui xuân đầm ấm, nghĩa tình. Đoàn tặng quà tết cho người dân xã Hiệp Phước Đồng chí Dương Anh Đức đề nghị lãnh đạo địa phương tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo kịp thời cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn thăm hỏi, tặng quà tết cho người dân xã Nhà Bè Nhân dịp năm mới, đồng chí chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hiệp Phước, xã Nhà Bè tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh sẵn có, phấn đấu đạt nhiều kết quả mới trong phát triển kinh tế – xã hội.

Tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 – Nhà Bè (Bộ Tư lệnh TPHCM), Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đến cán bộ, chiến sĩ đơn vị, chúc đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026.

Đồng chí Dương Anh Đức tặng quà tết đến Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 – Nhà Bè

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của mối quan hệ đoàn kết quân - dân, đồng chí Dương Anh Đức bày tỏ vui mừng khi Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Nhà Bè và cấp ủy, chính quyền địa phương duy trì mối quan hệ gắn bó, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các hoạt động. Đồng chí tin tưởng đơn vị sẽ hoàn thành tốt công tác tuyển quân, bảo đảm đúng, đủ chỉ tiêu.

Đoàn đến thăm, chúc tết tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 – Nhà Bè

Tiếp đó, đoàn đến thăm, chúc tết tại Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè. Đồng chí Dương Anh Đức ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Đoàn đến thăm, chúc tết tại Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè

Đồng chí Dương Anh Đức cũng mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng khám, chữa bệnh, tạo mọi điều kiện để người dân được chăm sóc sức khỏe tốt nhất.

Đoàn công tác cũng đến thăm Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TPHCM (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an). Tại đây, đồng chí Dương Anh Đức gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị; mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật, nâng cao chất lượng huấn luyện, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Đoàn đến thăm, chúc tết Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TPHCM

CẨM TUYẾT