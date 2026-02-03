Thăm, tặng quà tết gia đình chính sách, đơn vị biên phòng

Chiều 3-2, Đoàn công tác số 45 của TPHCM do đồng chí Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM làm Trưởng đoàn, đến thăm và tặng quà các đơn vị biên phòng đóng trên địa bàn thành phố, nhân dịp Tết Bính Ngọ năm 2026.

Đồng chí Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM tặng quà cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đoàn đã đến thăm, chúc tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ tại 4 trạm biên phòng, gồm: Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Khánh Hội, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tân Thuận, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Bến Nghé và Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Mỹ.

Tại các đơn vị, đoàn công tác thăm hỏi tình hình công tác, đời sống cán bộ, chiến sĩ.

Đoàn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của lực lượng biên phòng trong bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh khu vực cửa khẩu cảng và hỗ trợ người dân, nhất là đồng bào khu vực biên giới bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong thời gian qua.

Ảnh: QUỐC HÙNG

Đồng chí Võ Hoàng Ngân cũng gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ cùng gia đình, mong các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đại diện các đơn vị cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới, cửa khẩu cảng trong năm mới.

* Sáng cùng ngày, đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Bình Cơ và phường Vĩnh Tân.

Đồng chí Võ Hoàng Ngân tặng quà cụ Cao Văn Cà, khu phố Suối Cầu - người cao tuổi (100 tuổi). Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại phường Bình Cơ, đoàn thăm, trao quà cho bà Lê Thị Hiếu Hạnh (khu phố Đồng Sặc); thăm, tặng quà trẻ có hoàn cảnh khó khăn; thăm gia đình ông Phạm Tấn Bình (khu phố 3), thương binh hạng 2/4; thăm ông Cao Văn Cà (khu phố Suối Cầu), người cao tuổi tròn 100 tuổi; cùng gia đình bà Bùi Thị Loan (khu phố Mỹ Đức), thuộc diện hộ nghèo.

Tại phường Vĩnh Tân, đoàn thăm, tặng quà gia đình bà Trương Thị Hồng Diệp (khu phố Suối Tre); trao quà cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn; thăm gia đình bà Đoàn Thị Hạnh (khu phố 4), gia đình người có công với cách mạng; thăm ông Lê Biên (khu phố 6), người cao tuổi; cùng gia đình ông Nguyễn Hữu Phước (khu phố Cổng Xanh), thuộc diện hộ nghèo.

Đồng chí Võ Hoàng Ngân tặng quà cụ Lê Biên - người cao tuổi. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại các điểm đến, đồng chí Võ Hoàng Ngân ân cần thăm hỏi tình hình đời sống của các gia đình.

Đồng chí bày tỏ xúc động trước nghị lực vươn lên trong cuộc sống của nhiều hộ dân; khẳng định thành phố luôn quan tâm chăm lo đời sống người dân, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, người yếu thế trong xã hội.

Đồng chí Võ Hoàng Ngân tặng quà trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đồng chí chúc các gia đình đón năm mới an khang, nhiều sức khỏe; mong các hộ tiếp tục nỗ lực vượt khó, ổn định cuộc sống; đồng thời động viên các em nhỏ cố gắng học tập, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Đại diện các gia đình bày tỏ xúc động và cảm ơn sự quan tâm, chăm lo của lãnh đạo thành phố và địa phương, xem đây là nguồn động viên tinh thần để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

QUỐC HÙNG