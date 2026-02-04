Lãnh đạo TPHCM thăm và chúc tết các bệnh viện dịp Xuân Bính Ngọ

Sáng 4-2, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đến thăm và chúc tết các bệnh viện nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Thăm và chúc tết tại Bệnh viện 30-4 (Bộ Công an), đồng chí Trần Văn Tuấn trân trọng ghi nhận những thành quả của bệnh viện trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ cán bộ, chiến sĩ công an và nhân dân trên địa bàn thành phố.

Đồng chí kỳ vọng, Bệnh viện 30-4 ngày càng nâng tầm vị thế, đồng hành với sự phát triển chung của TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đồng chí Trần Văn Tuấn thăm và chúc tết Bệnh viện 30-4

Tại Bệnh viện Nguyễn Trãi, đồng chí ấn tượng với những kết quả của bệnh viện ở một số mũi nhọn chuyên sâu như tim mạch, thần kinh, nội tiết…

Cùng với đó, bệnh viện đã làm tốt vai trò hỗ trợ chuyên môn cho Trung tâm Y tế quân dân y đặc khu Côn Đảo, phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Trần Văn Tuấn tin tưởng, Bệnh viện Nguyễn Trãi sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao tay nghề chuyên môn, phục vụ và chăm lo cho sức khỏe người dân.

Đồng chí Trần Văn Tuấn thăm và chúc tết tập thể Bệnh viện Nguyễn Trãi

Đến thăm Bệnh viện Quân y 7A, đồng chí trân trọng ghi nhận những đóng góp của một bệnh viện đa khoa chất lượng cao trong việc chăm lo sức khỏe cán bộ, chiến sĩ, nhân dân thành phố.

Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, lãnh đạo TPHCM chúc mừng và tin tưởng Bệnh viện Quân y 7A sẽ ngày càng lớn mạnh, đồng hành với sự phát triển của thành phố.

Đồng chí Trần Văn Tuấn thăm và chúc tết Bệnh viện Quân y 7A

Thăm và chúc tết Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, đồng chí bày tỏ tình cảm với đội ngũ nhân viên y tế đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn.

Đồng chí Trần Văn Tuấn thăm và chúc tết tập thể Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Là một trong các bệnh viện lâu đời trên địa bàn TPHCM với 123 năm tuổi, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ghi dấu ấn ở nhiều kỹ thuật cao, mô hình Viện - Trường giúp sở hữu đội ngũ nhân lực giàu kinh nghiệm.

