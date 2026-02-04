Thi đua đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động công đoàn

Đồng chí Bùi Thanh Nhân kêu gọi các cấp công đoàn, cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động thành phố phát huy tinh thần yêu nước, năng động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026.

Sáng 4-2, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM tổ chức Lễ trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 25; Hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức - người lao động và hoạt động Công đoàn Thành phố năm 2025.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, chia sẻ, năm 2026 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, như năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, Nghị quyết Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I.

Để tạo không khí thi đua sôi nổi, động viên, khích lệ đoàn viên, người lao động ra sức phấn đấu, cống hiến, thiết thực chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, LĐLĐ Thành phố phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026 với nhiều nội dung cụ thể.

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Bùi Thanh Nhân phát động thi đua. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong đó, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố kêu gọi thi đua phải khơi dậy, lan tỏa và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên và người lao động; nỗ lực phấn đấu, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, thi đua thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án để cụ thể hóa Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I.

Trao cờ Thi đua đến các đơn vị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phong trào thi đua năm 2026 chia thành 2 đợt: thường xuyên và cao điểm.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân kêu gọi các cấp công đoàn, cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động thành phố phát huy tinh thần yêu nước, năng động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026. Từ đó tiếp tục đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói riêng và cả nước nói chung, góp phần xây dựng thành phố trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

THÁI PHƯƠNG - THU HƯỜNG