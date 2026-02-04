Đề nghị tổ chức các chuyến xe “0 đồng” đưa người dân đến Hội chợ Mùa Xuân 2026

Bộ Công thương đề nghị tổ chức các chuyến xe “0 đồng” và tăng cường tần suất xe đưa người dân đến mua sắm tại Hội chợ Mùa Xuân 2026.

Ngày 4-2, thông tin từ Bộ Công thương cho biết, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài vừa ký công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố, đề nghị phối hợp tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026. Trong công văn có nội dung hỗ trợ phương tiện đưa người dân đến tham quan, mua sắm tại hội chợ.

Chương trình biểu diễn khai mạc Hội chợ Mùa Xuân 2026

Theo Bộ Công thương, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 do Chính phủ chỉ đạo, Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tổ chức. Hội chợ đã khai mạc ngày 2-2 và dự kiến bế mạc ngày 13-2. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại cấp quốc gia, nhằm kích cầu tiêu dùng, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Để hội chợ được tổ chức hiệu quả, thiết thực, Bộ Công thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân tham gia hội chợ bằng những hình thức phù hợp. Trong đó, khuyến khích tổ chức các chuyến xe “0 đồng”, tăng chuyến hoặc bổ sung phương tiện vận tải hành khách đi và đến khu vực hội chợ.

Bên cạnh đó, Bộ Công thương đề nghị các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin rộng rãi đến người dân về thời gian, địa điểm, các hoạt động và những điểm thu hút của Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

PHÚC HẬU