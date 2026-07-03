11 tỉnh, thành phố sẵn sàng ứng phó bão số 1 và mưa lũ sau bão

Sáng nay (3-7), Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công điện yêu cầu UBND 11 tỉnh, thành phố cùng các bộ, ngành khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó bão số 1 (Maysak) và mưa lũ sau bão.

Các địa phương gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Hà Nội.

Ảnh vệ tinh vị trí tâm bão số 1 vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 3-7. Nguồn ảnh: chụp màn hình ứng dụng Z.E

Đối với khu vực biển, Ban Chỉ đạo quốc gia yêu cầu tiếp tục kiểm đếm, thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động tránh trú an toàn. Các địa phương kiểm tra khu neo đậu, bảo đảm an toàn cho hoạt động du lịch, nuôi trồng, khai thác thủy sản và các công trình ven biển, trên đảo. Tùy diễn biến thực tế, các địa phương chủ động quyết định cấm biển và sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn.

Đối với khu vực đồng bằng, các địa phương rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho hệ thống đê biển, đê cửa sông, chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất, đô thị và khu công nghiệp. Ban Chỉ đạo quốc gia cũng yêu cầu chằng chống nhà cửa, công trình, cắt tỉa cây xanh, bảo đảm an toàn hệ thống điện, viễn thông và khẩn trương thu hoạch nông sản theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Tại khu vực miền núi, các địa phương rà soát, di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập sâu; tổ chức canh gác tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập; kiểm tra an toàn các hồ chứa, công trình thủy lợi, thủy điện nhỏ và hầm lò khai thác khoáng sản, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng yêu cầu các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường cập nhật diễn biến bão số 1, mưa lũ để chính quyền và người dân chủ động phòng tránh. Các bộ, ngành theo chức năng phối hợp với địa phương triển khai công tác ứng phó và tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình.

Mô hình dự báo hướng đi của bão số 1 do Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cập nhật lúc 8 giờ, ngày 3-7

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