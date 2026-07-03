Bão số 1 hình thành, hướng vào vịnh Bắc bộ

Sáng 3-7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa mạnh lên thành bão số 1 năm 2026 (tên quốc tế MAYSAK). Dự báo bão duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tiến vào vịnh Bắc bộ trong ngày 5-7, gây mưa to đến rất to ở khu vực Đông Bắc bộ và Thanh Hóa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sáng sớm 3-7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão số 1 năm 2026, có tên quốc tế là MAYSAK.

Họa đồ vị trí và dự báo hướng đi của bão số 1, lúc 4 giờ ngày 3-7. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Hồi 4 giờ ngày 3-7, tâm bão ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc - 110,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10km/giờ.

Đến 5 giờ ngày 3-7, vị trí tâm bão được xác định ở khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc - 110,1 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 110km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vẫn ở cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Trong 3 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 5-10km/giờ.

Theo dự báo, đến 4 giờ ngày 4-7, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 10-15km/giờ, ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc - 108,8 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Tây đảo Hải Nam. Cường độ bão duy trì cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm nằm trong khoảng 16-20 độ Vĩ Bắc và 108-114 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.

Đến 4 giờ ngày 5-7, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 10-15km/giờ, đi vào vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng. Bão duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, vịnh Bắc bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu) và vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Đến 4 giờ ngày 6-7, bão di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 10-15km/giờ, đi lên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai vẫn ở cấp 3 đối với khu vực Bắc vịnh Bắc bộ, gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu và vùng biển ven bờ, đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Đối với đất liền ven biển, từ chiều 4-7, ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 2-3m, nước dâng do bão khoảng 0,2-0,3m.

Từ đêm 3-7 đến hết ngày 5-7, khu vực Đông Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm; riêng Đông Bắc bộ mưa 150-250mm, có nơi trên 350mm. Mưa lớn kéo dài có nguy cơ gây ngập úng tại khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp. Mưa lớn có nguy cơ làm gia tăng nguy cơ lũ trên sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia khuyến cáo các địa phương và người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo và chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

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