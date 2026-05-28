123 nền tảng, dịch vụ và giải pháp số xuất sắc được trao Giải thưởng Sao Khuê 2026

Chiều 28-5, tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức lễ vinh danh, trao Giải thưởng Sao Khuê 2026 và chính thức công bố “Bản đồ Giải pháp công nghệ số Việt Nam 2026”.

Khác với các mùa trước, Sao Khuê 2026 không chỉ là một giải thưởng vinh danh, mà trở thành nền tảng đánh giá, xác thực và kết nối hệ sinh thái công nghệ số Việt Nam.

Đại diện các nhóm tác giả có sản phẩm được trao Giải thưởng Sao Khuê 2026. Ảnh: S.H

Doanh nghiệp có thể tự định vị giải pháp, được chuyên gia thẩm định và xác thực, đồng thời được ghi danh trên “Bản đồ Giải pháp công nghệ số Việt Nam”. Hệ thống này giúp doanh nghiệp gia tăng uy tín thương hiệu, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường, mở rộng kết nối đầu tư và thúc đẩy cơ hội hợp tác trong nước cũng như quốc tế.

Đối với cơ quan quản lý, đây là công cụ tham chiếu quan trọng phục vụ hoạch định chính sách và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Với tổ chức và người sử dụng, đây là nguồn dữ liệu minh bạch giúp lựa chọn các giải pháp công nghệ uy tín, phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Nghi thức công bố “Bản đồ Giải pháp công nghệ số Việt Nam 2026” tại sự kiện. Ảnh: S.H

Qua các vòng thẩm định, thuyết trình và chung tuyển, Hội đồng Chung tuyển Giải thưởng Sao Khuê 2026 dưới sự chủ trì của TS Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ KH-CN đã lựa chọn 123 nền tảng, dịch vụ và giải pháp số xuất sắc để trao giải thưởng. Trong đó, nổi bật nhất là 42 giải pháp kinh tế số và giao dịch số, 25 giải pháp quản trị số, 18 giải pháp công nghệ đột phá.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: S.H

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin (Bộ KH-CN) đánh giá, những sản phẩm được tôn vinh hôm nay minh chứng cho sự trưởng thành của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam - những doanh nghiệp đang từng bước làm chủ công nghệ, làm chủ dữ liệu, làm chủ nền tảng và từng bước khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ số toàn cầu.

Các giải pháp trong top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2026 cho thấy doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đang bước sang giai đoạn phát triển mới: từ cung cấp phần mềm đơn lẻ sang kiến tạo hạ tầng vận hành số cho nền kinh tế. Đây cũng là lần đầu tiên nhiều sản phẩm công nghệ Việt đạt đồng thời 3 yếu tố: quy mô lớn, dữ liệu lớn và vận hành thời gian thực.

Trao danh hiệu top 10 Sao Khuê 2026 tại buổi lễ. Ảnh: S.H

Tại lễ trao giải, lãnh đạo VINASA đã kêu gọi cộng đồng công nghệ trích lập lợi nhuận dành nguồn lực cho R&D, mở lối vào 4 không gian phát triển mới. Trong đó có Trí tuệ nhân tạo chuyên ngành (Industrial/Vertical AI), Kinh tế tầm thấp (Low-altitude Economy).

