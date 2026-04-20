Công bố kết luận vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây

Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TPHCM xác định bữa ăn bán trú ngày 7-4 là nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây. Món bánh flan và canh bắp cải có nguy cơ cao nhất. 

Ngày 20-4, Sở ATTP TPHCM công bố kết luận chính thức về vụ việc khiến hàng trăm học sinh tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây đau bụng, nôn ói vào ngày 7-4.

Sở ATTP TPHCM xác định, đây là vụ ngộ độc thực phẩm; nguyên nhân là bữa ăn bán trú ngày 7-4 tại trường học.

Một học sinh trường Tiểu học Bình Quới Tây bị ngộ độc thực phẩm.
Một học sinh trường Tiểu học Bình Quới Tây bị ngộ độc thực phẩm.

Trong số 740 người ăn, có 266 học sinh bị ngộ độc thực phẩm (gồm 190 trường hợp phải đi bệnh viện), không có ca tử vong.

Cơ quan chức năng xác định, hầu hết các thức ăn đã nhiễm chéo. Trong đó bánh flan và canh bắp cải nấu thịt có nguy cơ cao nhất, theo phân tích dịch tễ và thống kê.

Tác nhân gây ngộ độc chính là vi khuẩn Salmonella spp., ngoài ra còn có vi khuẩn E. coli và Staphylococcus aureus.

Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước, đơn vị cung cấp suất ăn sẵn cho Trường Tiểu học Bình Quới Tây, được xác định là cơ sở nguyên nhân gây ra vụ việc.

Sở ATTP TPHCM khẳng định, việc thành lập đoàn công tác, phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, UBND phường Bình Quới để điều tra, xử lý theo quy trình của Bộ Y tế, đảm bảo tính khoa học và đúng quy định pháp luật.

GIAO LINH

