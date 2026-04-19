Điều tra vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở Nghệ An

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi gây ngộ độc khiến nhiều người nhập viện ở Nghệ An.

Đơn vị chức năng động viên, kiểm tra sức khỏe các bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện

Ngày 19-4, các đơn vị chức năng của Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã làm việc với Trung tâm Y tế Diễn Châu, Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu và địa phương, để chỉ đạo công tác điều trị, động viên, thăm hỏi, đảm bảo an toàn sức khỏe cho các bệnh nhân nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì trên địa bàn.

Đến chiều cùng ngày, ghi nhận có 32 người nghi bị ngộ độc thực phẩm. Hiện tình trạng sức khỏe của những người này đều ổn định và đang tiếp tục được chăm sóc, theo dõi.

Đơn vị chức năng phối hợp kiểm tra, sớm xác định nguyên nhân vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Nghệ An về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm nói trên.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm nhận được thông tin ngày 18-4 trên địa bàn xã Diễn Châu ghi nhận hơn 20 người nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm, sau khi ăn bánh mì với các triệu chứng như nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, sốt cao… và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Nghệ An khẩn trương triển khai chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Các bệnh nhân đang tiếp tục được điều trị, theo dõi tại bệnh viện

Tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân.

Cùng với đó, điều tra và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân

DƯƠNG QUANG