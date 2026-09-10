Giữ vững hạt nhân chính trị ở khu dân cư

Các khu phố tại TPHCM vừa hoàn thành việc sắp xếp. Với địa bàn rộng hơn, tổ chức Đảng ở khu dân cư cùng hệ thống chính trị cơ sở đang tăng cường bám địa bàn, gần dân, sát việc.

Bám dân giúp nắm chắc địa bàn

Ở khu dân cư, việc nắm địa bàn ngày càng được thực hiện từ những mối liên hệ trực tiếp với người dân. Cán bộ khu phố, bí thư chi bộ thường xuyên xuống từng con hẻm, đến khu nhà trọ gặp gỡ, trao đổi và tiếp nhận thông tin từ bà con. Nhờ vậy, nhiều vấn đề phát sinh được phát hiện sớm, từ dấu hiệu tệ nạn xã hội đến những việc liên quan an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, hạ tầng dân sinh.

Ông Võ Hoàng Phương, Trưởng khu phố Hiệp An 8 (phường Chánh Hiệp), nhận được tin báo của người dân về một nhóm người đang sử dụng ma túy trên địa bàn. Ông lập tức báo Công an phường, đồng thời cùng lực lượng an ninh cơ sở đến hiện trường. Các đối tượng sử dụng ma túy bị đưa về trụ sở Công an phường làm việc. Nhận được tin báo kịp thời là nhờ ông Phương thường xuyên gặp gỡ, hỏi thăm bà con. Từ sự gần gũi đó, người dân chủ động cung cấp nhiều thông tin có giá trị.

Bà Đinh Thị Hướng, Bí thư Chi bộ khu phố 51, phường Gia Định (thứ 2 từ phải qua), trò chuyện với người dân về bàn giao mặt bằng dự án rạch Xuyên Tâm. Ảnh: LÊ THOA

Ở khu phố Hòa Phú 2, phường Bình Dương, Bí thư Chi bộ khu phố Trần Quốc Xiển cũng thường xuyên phối hợp lực lượng an ninh cơ sở cùng Công an phường đến các khu nhà trọ có đông công nhân để tuyên truyền, vận động người ở trọ và chủ nhà trọ chấp hành khai báo tạm trú.

Có những đêm, ông Xiển cùng các lực lượng đi kiểm tra tại các khu nhà trọ, tuyên truyền, nhắc nhở người dân phòng, chống tệ nạn ma túy. Chi bộ còn có “Nhóm Zalo kết nối dân cư”, phân công đảng viên, chi đoàn, hội phụ nữ phụ trách từng tuyến đường. Qua nhóm Zalo, người dân nắm thông tin và kịp thời phản ánh các vấn đề về rác thải, đèn đường hư hỏng, mất an ninh trật tự... để khu phố phối hợp xử lý.

Lo từng việc của dân

Gần dân còn là cách để công việc ở cơ sở được tổ chức sát với thực tế. Từ những thông tin, hoàn cảnh cụ thể của người dân, khu phố và chi bộ phân công lực lượng, chia nhóm đối tượng, theo sát từng trường hợp để vận động, giải thích, hỗ trợ. Mỗi việc khi triển khai đều có người theo dõi, có lực lượng phối hợp và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh.

Chẳng hạn, tại khu phố 7, phường Phước Thắng, trong quá trình vận động người dân tham gia chương trình khám sức khỏe toàn dân, trưởng khu phố chủ động lập danh sách, phân loại các trường hợp theo độ tuổi và điều kiện đi lại. Với người lớn tuổi, đi lại khó khăn, khu phố tìm người hỗ trợ xe đưa đón. Cán bộ khu phố rà soát từng trường hợp, biết ai đã đi khám, ai chưa đi để liên hệ, vận động và sẵn sàng hỗ trợ.

Nhờ sự chủ động đó, tính đến hết tháng 8, phường Phước Thắng đạt tỷ lệ người dân khám sức khỏe trên 92%, là một trong hai phường dẫn đầu TPHCM. Ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy phường Phước Thắng, cho biết, địa phương không giao khoán việc khám sức khỏe cho ngành y tế mà phân công công việc cụ thể đến từng khu phố, từng nhóm đối tượng và huy động các lực lượng cùng tham gia thực hiện. Lãnh đạo phường giao ban hàng tuần để rà soát tiến độ, nắm được khó khăn từ cơ sở để kịp thời giải quyết.

Cách tổ chức công việc theo từng trường hợp cũng được thể hiện trong quá trình vận động người dân bàn giao mặt bằng thực hiện dự án nạo vét cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm tại khu phố 51, phường Gia Định. Khu phố có 35 trường hợp nằm trong khu vực giải tỏa, đến nay 100% hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Theo Bí thư Chi bộ khu phố 51 Đinh Thị Hướng, chi bộ xác định công tác giải phóng và bàn giao mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, do đó phải luôn theo dõi, nắm tình hình và kịp thời báo cáo khi phát sinh vướng mắc. Trong quá trình vận động, hộ dân nào còn nhiều tâm tư, chi bộ kiên trì giải thích, thuyết phục để tiến tới đồng thuận cao.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Gia Định Cao Hồng Hà, khối lượng công việc ở cơ sở ngày càng nhiều, vì vậy chi bộ phải sâu sát địa bàn, đổi mới cách lãnh đạo, vận động; đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại khu dân cư. Có như vậy, chủ trương dễ đến với người dân; đồng thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân cũng được chính quyền nắm bắt kịp thời; từ đó công việc mới trôi chảy, hiệu quả.

NHÓM PV