Phường Lái Thiêu tập huấn kỹ năng ứng dụng AI

Ngày 8-9, phường Lái Thiêu (TPHCM) tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn năm 2026.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lái Thiêu, cùng cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Cán bộ, công chức, viên chức phường Lái Thiêu tham gia buổi tập huấn. Ảnh: DUY TRẦN

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã nghe TS Kiều My, Viện trưởng Viện Công nghệ Trí tuệ Nhân tạo và Chuyển đổi số (AITI) và bà Ngô Ngọc Diệp, Phó Viện trưởng AITI trực tiếp báo cáo, hướng dẫn.

Cán bộ, công chức, viên chức phường Lái Thiêu được trang bị kỹ năng sử dụng AI, phương pháp xây dựng câu lệnh phù hợp với từng yêu cầu công việc cụ thể, cách khai thác, xử lý tài liệu, hỗ trợ soạn thảo, rà soát văn bản, tổng hợp báo cáo, phân tích số liệu và kiểm chứng độ chính xác của thông tin. Đặc biệt, nội dung tập huấn được thiết kế gắn liền với các tình huống thực tế phát sinh trong hoạt động chuyên môn của cơ quan Đảng, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đơn vị trực thuộc. Qua đó, giúp hình thành phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả, có kiểm soát, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, quản lý và điều hành.

Bên cạnh kỹ năng thực hành, nội dung tập huấn còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm khi sử dụng công nghệ, việc tuân thủ nghiêm quy định về an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, dữ liệu công vụ và giữ gìn bí mật nhà nước trên các nền tảng AI.

DUY TRẦN