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Nâng cao ý thức chống khai thác IUU cho ngư dân Vũng Tàu

SGGPO

Chiều 11-9, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Tàu, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM tổ chức tuyên truyền pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho ngư dân.

Tại buổi tuyên truyền, ngư dân được phổ biến các quy định về khai thác, đánh bắt và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân khi hoạt động trên biển.

Trong đó các chủ tàu, được lưu ý phải thực hiện đầy đủ các quy định về đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác; duy trì thiết bị giám sát hành trình (VMS) hoạt động liên tục; ghi, nộp đầy đủ nhật ký khai thác. Đặc biệt, tàu cá phải hoạt động đúng vùng biển được phép, tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài để đánh bắt.

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Ngư dân phường Vũng Tàu được Bộ đội Biên phòng TPHCM tuyên truyền về phòng chống khai thác thủy sản trái phép, không khai báo

Cán bộ biên phòng cũng phân tích những hậu quả pháp lý, thiệt hại kinh tế có thể xảy ra khi vi phạm quy định về khai thác IUU, đồng thời vận động ngư dân chủ động thông tin, phối hợp với lực lượng chức năng khi phát hiện hành vi vi phạm.

Đây là hoạt động thường xuyên của lực lượng Bộ đội Biên phòng TPHCM nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ vững an ninh, trật tự trên biển và cùng cả nước quyết tâm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam.

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Từ khóa

Ngư dân IUU Bộ đội Biên phòng TPHCM ngư dân quản lý tàu cá

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