Sức sống cơ sở

Gần 1.000 con em cán bộ biên phòng học giỏi được khen thưởng

SGGPO

Ngày 11-9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM tổ chức gặp mặt, biểu dương con cán bộ đang công tác tại đơn vị thi đỗ đại học và đạt giải các cuộc thi cấp tỉnh, thành phố trở lên.

Năm học 2025-2026, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng TPHCM có 988 lượt học sinh, sinh viên là con em trong ngành đạt thành tích cao trong học tập, trong đó 578 cháu đạt học lực xuất sắc, giỏi, 402 cháu đạt khá; 15 cháu đạt giải các cuộc thi cấp tỉnh, thành phố trở lên và 63 cháu thi đỗ đại học.

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Thủ trưởng Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM trao tặng học bổng cho con em cán bộ có thành tích cao trong học tập

Phát biểu tại buổi gặp mặt và trao khen thưởng, Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM biểu dương nỗ lực, thành tích của các em; đồng thời khẳng định kết quả học tập của các em là niềm vui, niềm tự hào của mỗi gia đình và là niềm tự hào của cán bộ, chiến sĩ BĐBP TPHCM.

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Đại tá Nguyễn Văn Tiến phát biểu tại buổi gặp mặt

Dịp này, Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM đã trao 78 suất học bổng cho con em cán bộ có thành tích cao trong học tập.

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MẠNH THẮNG

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