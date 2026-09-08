Xã Long Hải tháo gỡ vướng mắc cho các trường học sau sắp xếp

Ngày 8-9, UBND xã Long Hải (TPHCM) tổ chức Hội nghị giao ban với Ban giám hiệu 18 trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn nhằm rà soát nhân sự, cơ sở vật chất và những vướng mắc phát sinh sau sắp xếp.

Đại diện các trường học trên địa bàn xã Long Hải phản ảnh tình hình thực tế sau sáp nhập

Tại hội nghị, đại diện các trường báo cáo tình hình tổ chức dạy và học những ngày đầu năm học 2026-2027; việc ổn định đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, công tác bảo đảm an toàn trường học, an ninh trật tự.

Các trường cũng phản ánh những khó khăn phát sinh sau sắp xếp, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, dạy và học, bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải yêu cầu các trường khẩn trương rà soát, kiện toàn tổ chức và bố trí nhân sự phù hợp, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải, hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn diện về phân công, phân nhiệm, bảo đảm bộ máy nhà trường hoạt động hiệu quả; đồng thời thống nhất trong quản lý, không phân biệt vị trí trước hay sau sắp xếp.

Đối với cơ sở vật chất, các trường đề nghị được ưu tiên cung cấp nguồn nước sạch, nước uống và cải tạo hệ thống nhà vệ sinh. Với các chương trình STEM, mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ và hoạt động giáo dục có sự tham gia của đơn vị bên ngoài, nhà trường phải bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý, đúng quy định, đồng thời bảo đảm an toàn, quyền lợi và chất lượng giáo dục cho học sinh.

NGUYỄN NAM