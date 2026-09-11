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Xã Phú Giáo: Khảo sát, xử lý ranh giới hoạt động của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản

SGGPO

Sáng 11-9, lãnh đạo xã Phú Giáo tổ chức khảo sát thực tế tại một số khu vực có liên quan đến ranh giới hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Xã Phú Giáo: Khảo sát, xử lý ranh giới hoạt động của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản

Tham gia đoàn khảo sát có đồng chí Tô Văn Đạt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và đồng chí Vũ Hải Lý - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Giáo.

Tại các khu vực, lãnh đạo xã đã khảo sát các địa điểm liên quan đến ranh giới của Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ, Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương và Công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp. Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo xã trao đổi và làm rõ những vấn đề phát sinh trong quá trình xác định ranh giới giữa các khu vực hoạt động của các doanh nghiệp.

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Lãnh đạo xã Phú Giáo kiểm tra thực tế, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp. Ảnh: QUANG MINH

Trên cơ sở khảo sát, lãnh đạo xã Phú Giáo yêu cầu các cơ quan chuyên môn tiếp tục kiểm tra hồ sơ, đối chiếu với hiện trạng để có cơ sở đề xuất phương án xử lý phù hợp.

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Theo kiến nghị của các doanh nghiệp, lãnh đạo xã Phú Giáo tổ chức khảo sát thực tế để giải quyết. Ảnh: QUANG MINH

Theo Bí thư Đảng ủy xã Phú Giáo Tô Văn Đạt, các nội dung liên quan đến kiến nghị của doanh nghiệp sẽ được xem xét theo đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, đồng thời phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

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Từ khóa

Phú Giáo Khảo sát xử lý ranh giới doanh nghiệp

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