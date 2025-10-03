21 giảng viên VinUni vào danh sách nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới 2025

Ngày 3-10, Trường Đại học VinUni cho biết, 21 giảng viên của Trường vừa được xướng tên trong danh sách các nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025.

GS Nguyễn Thanh Liêm, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương

21 giảng viên của Trường Đại học VinUni được xướng tên trong danh sách các nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025, theo bảng xếp hạng toàn cầu mới nhất do nhóm nghiên cứu của Đại học Stanford thực hiện (dựa trên dữ liệu Scopus).

Bảng xếp hạng được xây dựng từ cơ sở dữ liệu công khai về những nhà khoa học được trích dẫn nhiều nhất thế giới, sử dụng các chỉ số như: tổng số lần trích dẫn, chỉ số h-index, chỉ số điều chỉnh theo đồng tác giả và điểm tổng hợp.

GS Vũ Hà Văn (Công nghệ Thông tin - Truyền thông)

Hàng năm, bảng xếp hạng danh giá này tôn vinh tốp 2% các nhà khoa học hàng đầu thế giới; những người đang góp phần định hình tiến bộ học thuật và mở rộng biên giới tri thức nhân loại.

Từ trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật, đến y học, y tế công cộng và kinh tế học, sự ghi nhận của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu VinUni trong nhiều lĩnh vực thể hiện một cam kết chung: theo đuổi tri thức phụng sự nhân loại - từ Việt Nam cho thế giới.

Tại VinUni, các nhà khoa học được ghi nhận ở nhiều lĩnh vực đa dạng từ y học, y tế công cộng, kỹ thuật, kinh tế, vật lý đến khoa học môi trường. Thành tích này không chỉ thể hiện năng lực học thuật xuất sắc, mà còn khẳng định tinh thần cống hiến trong việc thúc đẩy tri thức phục vụ cộng đồng.

Trong số các nhà khoa học xuất sắc của VinUni, có nhiều giảng viên là người Việt Nam gồm GS Đỗ Ngọc Minh (Công nghệ thông tin - Truyền thông), TS Lê Thái Hà (Kinh tế - Kinh doanh), TS Nguyễn Văn Định (Công nghệ Thông tin - Truyền thông), GS Nguyễn Thanh Liêm (Y học lâm sàng), GS Nguyễn Minh Thọ (Vật lý - Thiên văn học), GS Nghiêm Đức Long (Kỹ thuật), GS Phan Mạnh Hưởng (Vật lý - Thiên văn học), GS Vũ Hà Văn (Công nghệ Thông tin - Truyền thông)... Cùng với đó là các giảng viên người nước ngoài của VinUni được vinh danh.

LÂM NGUYÊN