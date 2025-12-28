Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đầu tư gần 700.000 tỷ đồng cho y tế, giáo dục trong giai đoạn 2026-2035

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có lãnh đạo các bộ ngành, TP Cần Thơ và đông đảo các cử tri đại diện cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên ngành giáo dục, y tế trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, cử tri Nguyễn Minh Phương đến từ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cho rằng, ĐBSCL hiện có 17 trường đại học công lập và tư thục, với hơn 6.800 cán bộ nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, cơ cấu nguồn nhân lực của vùng hiện chưa được phát huy đúng mức, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Bên cạnh đó, hạ tầng giáo dục đại học, khoa học công nghệ và chuyển đổi số của vùng còn hạn chế và thiếu đồng bộ. Từ đó, kiến nghị Chính phủ ban hành cơ chế cho các trường đại học của vùng được tự chủ toàn diện, để linh hoạt thích ứng, hợp tác quốc tế sâu rộng; tiếp tục tăng đầu tư hạ tầng, trang thiết bị giúp ĐBSCL tạo ra lực lượng nhân lực đáp ứng sự phát triển bền vững của vùng; tạo khung pháp lý khuyến khích tư nhân phát triển mô hình dịch vụ chăm sóc Lão khoa kết hợp Viện dưỡng lão hiện đại để giảm áp lực lên hệ thống y tế công…

Cử tri TP Cần Thơ phát biểu ý kiến, kiến nghị

Cử tri Lê Văn Lâm đến từ Đại học Cần Thơ cho rằng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc thu hút các chuyên gia, nhà khoa học từ nước ngoài đến giảng dạy và nghiên cứu là rất quan trọng. Tuy nhiên, hiện các cơ sở giáo dục đại học gặp nhiều khó khăn về cơ chế tài chính, chính sách đãi ngộ và thủ tục. Chính vì vậy, kiến nghị Chính phủ cần có chính sách hỗ trợ nguồn lực phù hợp để các trường đại học có thể mời gọi, thu hút các chuyên gia giỏi quốc tế về giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu.

Bên cạnh đó, một số cử tri kiến nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm đầu tư trọng điểm về giáo dục, y tế cho vùng ĐBSCL; có chính sách đãi ngộ vượt trội cho đội ngũ nhà giáo, nhân viên y tế giỏi để thu hút về các vùng sâu vùng xa; hỗ trợ các địa phương ĐBSCL đầu tư hạ tầng số trong lĩnh vực y tế, giáo dục…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, ĐBSCL hiện có 2 điểm nghẽn lớn nhất liên quan đến hạ tầng chiến lược, trong đó có hạ tầng y tế, giáo dục và liên quan tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành, địa phương và TP Cần Thơ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về y tế và giáo dục; rà soát xây dựng, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh quốc gia để thu hút nguồn lực trong và ngoài nước. Trong đó, cần huy động cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp tham gia để huy động sức mạnh tổng hợp, bởi nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp hình lưu niệm với lãnh đạo bộ ngành và TP Cần Thơ

Thủ tướng cho biết, Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 đã được Quốc hội phê duyệt tại kỳ họp này. Thời gian tới, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quyết định đầu tư chương trình với 5 dự án tổng nguồn lực đầu tư lên đến khoảng 100.000 tỷ đồng. Chương trình hướng đến các mục tiêu cụ thể như: nâng cao năng lực mạng lưới y tế cơ sở, hiệu quả hệ thống phòng bệnh, nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe, phát triển dân số, nâng cao chất lượng chăm sóc xã hội cho người yếu thế và truyền thông về y tế.

Đối với lĩnh vực giáo dục, Thủ tướng cho biết, Chính phủ cũng đã trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, tổng nguồn lực đầu tư hơn 580.000 tỷ đồng. Chương trình hướng đến 4 đối tượng chính, gồm: giáo dục mầm non, phổ thông; giáo dục nghề nghiệp; giáo dục đại học; đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người học.

