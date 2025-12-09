245 dự án, công trình ở 34 tỉnh thành đủ điều kiện để khởi công, khánh vào ngày 19-12

Ngày 9-12, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải đã điều hành phiên họp lần thứ 22 của ban chỉ đạo, kết nối trực tuyến tới điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã giao các bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án đường bộ cao tốc trong danh mục 3.000km hoàn thành năm 2025, đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công, khánh thành các dự án dịp 19-12-2025.

Bộ Xây dựng đã trực tiếp kiểm tra, rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án giao thông trọng điểm; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thuộc danh mục 3.000km đường bộ cao tốc có kế hoạch hoàn thành năm 2025; hoàn thành các thủ tục liên quan để khởi công dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận vào ngày 19-12; đôn đốc các địa phương tập trung triển khai hệ thống đường bộ ven biển bảo đảm mục tiêu đến hết năm 2025 cả nước có khoảng 1.700km đường bộ ven biển.

TPHCM, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành các thủ tục liên quan để khởi công dự án TPHCM - Mộc Bài, Tân Phú - Bảo Lộc vào ngày 19-12.

Dự kiến đến ngày 19-12, cả nước sẽ hoàn thành, thông xe kỹ thuật 3.513km đường cao tốc (tuyến chính đường cao tốc 3.188 km, nút giao và đường dẫn 325 km).

Bên cạnh đó, trong năm 2025, các địa phương sẽ hoàn thành 251km đường bộ ven biển, nâng tổng chiều dài tuyến đường bộ ven biển đưa vào khai thác đạt khoảng 1.701km.

Về công tác chuẩn bị lễ khởi công, khánh thành các công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, vào dịp 19-12-2025, Bộ Xây dựng đã tổng hợp 245 dự án, công trình trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành (trong đó khởi công 155 dự án, công trình; khánh thành 90 dự án).

Tổng mức đầu tư của các dự án/công trình là 1.345.415 tỷ đồng. Bộ Xây dựng đề xuất 79 điểm cầu truyền hình trực tuyến và trực tiếp tại các dự án, công trình quy mô lớn, có ý nghĩa, kết nối với các công trình, dự án khác trong bộ, ngành, tỉnh, thành phố...; điểm cầu trung tâm tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Xây dựng rà soát các dự án, công trình giao thông khánh thành, khởi công vào ngày 19-12, coi đây là dịp đánh giá lại kết quả thực hiện phong trào thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc" và tạo khí thế trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

PHAN THẢO