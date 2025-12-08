Ký hợp đồng PPP dự án mở rộng đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận

Ngày 8-12, tại Hà Nội, Cục Đường bộ Việt Nam cùng liên danh nhà đầu tư và các doanh nghiệp đã ký hợp đồng dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Lễ ký kết hợp đồng dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công tư

Tại lễ ký hợp đồng, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Bùi Quang Thái cho biết, việc mở rộng tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận sau hơn 15 năm khai thác là yêu cầu cấp bách nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trong tình hình mới.

Đây là một trong dự án đầu tiên áp dụng quy định mới của pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP, giúp rút ngắn đáng kể về trình tự, thủ tục và thời gian thực hiện. Từ thời điểm phê duyệt chủ trương đầu tư tới khi phê duyệt dự án, lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng chỉ mất gần 10 tháng, rút ngắn 5-8 tháng so với trước đây. Dự án đang được rốt ráo hoàn tất thủ tục để khởi công dự kiến ngày 19-12.

Theo phê duyệt của Bộ Xây dựng, dự án có tổng chiều dài khoảng 96,13km; đoạn TPHCM - Trung Lương được phân kỳ đầu tư 8 làn xe với vận tốc thiết kế 120km/h, giai đoạn hoàn chỉnh 10-12 làn xe với vận tốc thiết kế 120km/h. Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận và đoạn từ nút giao An Thái Trung đến đầu cầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2 được đầu tư quy mô 6 làn xe theo quy hoạch, vận tốc thiết kế 100km/h.

Dự án có tổng mức đầu tư 36.172 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 5.087 tỷ đồng; chi phí xây dựng hơn 20.770 tỷ đồng... Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư chiếm 15%, vốn do nhà đầu tư huy động khoảng 85%.

Dự án thuộc loại công trình giao thông cấp đặc biệt, thời gian thực hiện từ năm 2025, hoàn thành đưa vào khai thác năm 2028; thời gian thu phí hoàn vốn 17 năm 3 tháng. Mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ cho xe nhóm 1 giai đoạn 2029-2031 là 2.100 đồng/km, tăng dần theo từng năm đến 2050-2052 giá 4.642 đồng/km.

Các nhà đầu tư được chỉ định gồm: liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM, Công ty cổ phần Tasco, Tổng Công ty Đầu tư xây dựng Hoàng Long, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và đầu tư CII.

BÍCH QUYÊN