27 đảng viên phường Thới An nhận Huy hiệu Đảng đợt 3-2

Ngày 30-1, Đảng ủy phường Thới An (TPHCM) tổ chức kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026) và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2.

Bí thư Đảng ủy phường Thới An Lê Tấn Tài trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến cụ bà Nguyễn Thị Hồng

Dịp này, Đảng bộ phường Thới An có 27 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng. Tại buổi lễ, cụ bà Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1926), quê Hà Tĩnh, được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Quá trình công tác của cụ gắn liền với quê hương Hà Tĩnh, được trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Bí thư Đảng ủy phường Thới An Lê Tấn Tài chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng; khẳng định đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình tham gia cách mạng và những đóng góp của các đảng viên cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thới An Đặng Thị Kiều Nhi và Chủ tịch UBND phường Thới An Nguyễn Đức Hiệp trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đến đảng viên

Phát huy truyền thống, phường Thới An tập trung thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2026 của thành phố; phấn đấu trong quý I-2026 có kết quả bước đầu, tạo tiền đề hoàn thành chương trình, kế hoạch cả năm. Phường tập trung giải quyết các vấn đề ngập úng, ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự, an sinh xã hội; cơ bản hoàn thành việc bố trí, điều động nhân sự lãnh đạo; triển khai các giải pháp xây dựng phường không có ma túy.

Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Thới An Phan Văn Nam và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thới An Nguyễn Thị Nhung trao Huy hiệu đảng đến đảng viên

Cùng với đó, phường đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với chuyển đổi số, giải ngân các nguồn vốn, nâng cao chất lượng sống của người dân, gắn với công tác chăm lo Tết Nguyên đán 2026.

Tin liên quan Phường Thới An đưa dịch vụ công về tận khu dân cư

NGÔ BÌNH