Sức sống cơ sở

Phường Thới An đưa dịch vụ công về tận khu dân cư

SGGPO

Thông qua mô hình “Tư vấn thủ tục hành chính và trợ giúp pháp lý lưu động”, phường Thới An (TPHCM) chủ động đưa thông tin, dịch vụ hành chính công và pháp luật đến tận khu dân cư.

z7481892645888_7c096099ab4f013af556399e29d70360.jpg
Phường Thới An ra mắt mô hình “Tư vấn thủ tục hành chính và trợ giúp pháp lý lưu động”

Tối 29-1, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thới An phối hợp Đoàn phường, Công an phường và Trung tâm Trợ giúp pháp lý TPHCM, ra mắt mô hình “Tư vấn thủ tục hành chính và trợ giúp pháp lý lưu động” trên địa bàn phường.

Trong lễ ra mắt, nhiều người dân đã đến tư vấn về các thủ tục hành chính, như: xây dựng; đăng ký tạm trú, lưu trú; bảo hiểm và các vấn đề về pháp luật dân sự…

z7481892500786_365f89159ac03e6ab89856fc769c148d.jpg
Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thới An tư vấn dịch vụ công cho người dân

Ông Nguyễn Đình Bảo Quốc, Phó Chủ tịch UBND phường, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thới An cho biết, mô hình nhằm đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn, thuận tiện hơn, nhất là đối với người cao tuổi, người yếu thế, công nhân, người lao động tại các khu nhà trọ và các khu dân cư đông dân. Đây cũng là thể hiện sự đổi mới tư duy phục vụ người dân với tinh thần "gần dân, sát dân, vì nhân dân".

z7481892638472_d43cf8b847d623b5318e8d0743d5fbc6.jpg
Luật sư tư vấn pháp lý cho người dân

Đến với tổ trợ giúp pháp lý, người dân còn được tư vấn, hướng dẫn các thủ tục hành chính; giải đáp kịp thời những vướng mắc liên quan đến pháp luật, đặc biệt giúp người dân không phải đi lại nhiều lần.

z7481892632434_afa85c0946ccdc2516f1371240d30a44.jpg
Dịp này, lãnh đạo phường Thới An trao quà tết đến một số hộ dân
NGÔ BÌNH

