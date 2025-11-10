28 bị cáo trong vụ án xảy ra ở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng sắp hầu tòa

Tòa án nhân dân TP Hà Nội quyết định mở phiên tòa xét xử 28 bị cáo trong vụ án xảy ra ở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng trước đây (nay là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng) vào ngày 18-11.

Trong số 28 bị cáo, có các ông Phạm Việt Cường (cựu Thẩm phán, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng - nay là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng), Lê Phước Thạnh (cựu Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại thuộc Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng - nay là Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng), Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng - nay là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng)...

Bên cạnh đó còn có các bị cáo là luật sư: Nguyễn Ngọc Anh (Luật sư Công ty TNHH Anh Huy Luật), Hoàng Kiến An (Luật sư, Giám đốc Công ty Luật Hoàng Xuân Thiết và cộng sự), Nguyễn Đình Bảo (Luật sư, Trưởng văn phòng Luật sư Đình Bảo).

28 bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội danh khác nhau: “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 3-2022 đến tháng 5-2024, 28 bị cáo là thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, chấp hành viên, thư ký, công chức và một số cá nhân liên quan của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng), Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ), Tòa án nhân dân huyện trước đây thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) và tỉnh Gia Lai, Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng)... và một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng, để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng “có lợi” cho người đưa hối lộ.

ĐỖ TRUNG