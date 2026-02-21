Bắt nghi phạm tạt xăng, chém người trọng thương ngày mùng 1 Tết

Ngày 21-2, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát Hình sự) Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Biển (sinh năm 1991, quê phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ) để điều tra làm rõ hành vi Giết người.

Hình ảnh vụ án được trích xuất từ camera nhà dân. Ảnh: CATĐN

Trước đó, tối 17-2 (nhằm ngày Mùng 1 Tết), trực ban Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp nhận tin từ Công an phường Hố Nai về vụ việc có dấu hiệu của tội phạm giết người, xảy ra vào chiều cùng ngày tại đường dân sinh thuộc tổ 11, khu phố 1, phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai.

Nạn nhân là anh N.T.H. (sinh năm 1989, ngụ phường Hố Nai) bị một đối tượng dùng xăng đốt cháy và chém nhiều nhát gây thương tích nặng, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau khi thực hiện hành vi giết người, đối tượng gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đối tượng Nguyễn Văn Biển

Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, khám nghiệm hiện trường, truy bắt đối tượng gây án.

Sau một ngày gây án, đối tượng Biển bị bắt khi đang lẩn trốn tại phòng trọ thuộc tổ 9A, khu phố Đồng Tâm, phường Trấn Biên.

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định do mâu thuẫn về tiền bạc, Biển đốt xăng tạt vào người anh H. sau đó tiếp tục dùng dao đuổi chém nhiều nhát vào vùng đầu và tay chân của anh này, gây thương tích nặng.

PHÚ NGÂN